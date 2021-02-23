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Витебский областной суд рассмотрел уголовное дело об убийстве в Городке, совершенном с особой жестокостью. 14 лет исправительной колонии в условиях усиленного режима. Трагедия произошла в июле прошлого года. Между 33-летним мужчиной и его знакомой возник конфликт. Как известно, порывом ревности объяснил мотив своего поступка обвиняемый. Женщину он жестоко избил, нанес не менее 24 ударов. Затем стал душить, после чего ударил в грудь ножом и скрылся с места преступления. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате механической асфиксии. Ночью 27 июля тело дочери обнаружил отец. Он позвонил в милицию и сообщил о происшествии. Подробности расследования уголовного дела мы уже рассказали.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.