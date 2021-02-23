Итоги работы экономики в 2020 и резервы для роста на 2021

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Минэкономики ожидает в первом квартале рост ВВП на 0,3-0,5 %. Сегодня в правительстве подвели итоги работы экономики за прошлый год и оценили резервы для роста на 2021-й. Развитие внутреннего рынка, инвестиции и экспорт - это главные три вектора. Упор будут делать на максимальном использовании собственных ресурсов - древесины, торфа, кожи - и повышении производительности труда, в том числе за счет модернизации действующих предприятий и цифровых технологий. В январе с плюсом сработали промышленность и сельское хозяйство, не дотягивает пока общий объем инвестиций.



Особое внимание - долговой нагрузке на реальный сектор. Задолженность на сегодня 160 миллиардов рублей. При этом число убыточных предприятий за прошлый год сократилось на треть. Почти на 20 процентов стало меньше организаций, где зарплата менее 500 рублей.