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Итоги работы экономики в 2020 и резервы для роста на 2021
23.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Минэкономики ожидает в первом квартале рост ВВП на 0,3-0,5 %. Сегодня в правительстве подвели итоги работы экономики за прошлый год и оценили резервы для роста на 2021-й. Развитие внутреннего рынка, инвестиции и экспорт - это главные три вектора. Упор будут делать на максимальном использовании собственных ресурсов - древесины, торфа, кожи - и повышении производительности труда, в том числе за счет модернизации действующих предприятий и цифровых технологий. В январе с плюсом сработали промышленность и сельское хозяйство, не дотягивает пока общий объем инвестиций.
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Минэкономики ожидает в первом квартале рост ВВП на 0,3-0,5 %. Сегодня в правительстве подвели итоги работы экономики за прошлый год и оценили резервы для роста на 2021-й....
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