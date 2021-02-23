В День защитников Отечества Беларусь чтит память героев

Источник материала: БT

Сегодня Беларусь отмечает День защитников Отечества. С праздником соотечественников, ветеранов, солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров поздравил Президент Александр Лукашенко.



Праздничные мероприятия и дни открытых дверей проходят во многих воинских частях и соединениях белорусской армии.



Однако в этот день не только поздравляют защитников, но и чтят память тех, кто отдал свои жизни ради нашего мира. По традиции сегодня состоялось возложение цветов к монументу Победы. В церемонии приняло участие руководство военного ведомства во главе с Министром обороны Виктором Хрениным.

Цветы к монументу Победы сегодня возложили и представители Совета безопасности. Делегацию возглавил госсекретарь Александр Вольфович. Вместе с коллегами он возложил цветы к монументу Победы в память о погибших защитниках Отечества.