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В День защитников Отечества Беларусь чтит память героев
23.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня Беларусь отмечает День защитников Отечества. С праздником соотечественников, ветеранов, солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров поздравил Президент Александр Лукашенко.
Праздничные мероприятия и дни открытых дверей проходят во многих воинских частях и соединениях белорусской армии.
Цветы к монументу Победы сегодня возложили и представители Совета безопасности. Делегацию возглавил госсекретарь Александр Вольфович. Вместе с коллегами он возложил цветы к монументу Победы в память о погибших защитниках Отечества.
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Сегодня Беларусь отмечает День защитников Отечества. С праздником соотечественников, ветеранов, солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров поздравил Президент...
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