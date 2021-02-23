﻿ В День защитников Отечества Беларусь чтит память героев. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В День защитников Отечества Беларусь чтит память героев

23.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня Беларусь отмечает День защитников Отечества. С праздником соотечественников, ветеранов, солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров поздравил Президент Александр Лукашенко.

Праздничные мероприятия и дни открытых дверей проходят во многих воинских частях и соединениях белорусской армии.

Однако в этот день не только поздравляют защитников, но и чтят память тех, кто отдал свои жизни ради нашего мира. По традиции сегодня состоялось возложение цветов к монументу Победы. В церемонии приняло участие руководство военного ведомства во главе с Министром обороны Виктором Хрениным.

Цветы к монументу Победы сегодня возложили и представители Совета безопасности. Делегацию возглавил госсекретарь Александр Вольфович. Вместе с коллегами он возложил цветы к монументу Победы в память о погибших защитниках Отечества.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Беларусь отмечает День защитников Отечества. С праздником соотечественников, ветеранов, солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров поздравил Президент...
 
Новости дня
Новости общества
 
Прогноз погоды на 24 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by