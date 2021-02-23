«Знайшоў скарб». Сотрудник музея обнаружил монеты с изображением Николая II в сквере в центре Минска

Источник материала: Tut.by

В сквере Марата Казея нашли 24 монеты с изображением Николая II. Узнали, у человека, который нашел клад, как это произошло и что будет с находкой дальше.



Фото в материале: facebook.com/paval.karaliou

Научный сотрудник музея Янки Купалы и член наблюдательной комиссии по охране памятников при Минкульте Павел Королев нашел клад в сквере Марата Казея 22 февраля.

В сквере в тот момент работала техника, Королев иногда проходил по территории и осматривал ее, так как работает неподалеку в музее. Он также занимается охраной памятников, поэтому тема наследия ему близка и строительные работы вызывали по этому поводу интерес.

— Прадметы старажытнасці часта патрапляюць у кузавы машыны і вывозяцца на будаўнічыя пляцоўкі, або на смецце. Ёсць такая праблема, частка прадметаў проста губляецца. Таму, калі пачаліся працы ў скверы Марата Казея, я там нярэдка бываў і быў на сувязі с арехеолагам, які вядзе археалагічны нагляд.





Королев говорит, что в какой-то момент просто увидел желтую монету на земле.

— Налазіўшыся, нахадзіўшыся, звярнуў увагу на нешта жоўтае ў зямлі, на манету. Падумаў, што савецкі пятак. Вырашыў паглядзець. Аказалася, не савецкі пятак. Там быў профіль Нікалая другога. Паглядзеў побач — зноў манетка, другая, трэцяя, потом знайшоў каронку залатую ад зубоў - на чатыры зуба, ланцужок, пярсценак, яшчэ манета. Побач былі кавалкі тканіны (або скуры). Верагодна скарб быў завёрнуты туды. Зразумеў, што ўсе сур’ёзна і вырашыў патэлефанаваць археолагу з Акадэміі навук Сяргею Дзярновічу, які вядзе археалагічны нагляд, і спыніў працы будаўнікоў, так як з другога боку зямлю ужо грузілі у грузавік, — рассказывает Королев.

По его словам, строителям он не стал рассказывать, что именно нашел, просто уточнил, что есть находка.





Приехал Сергей Дернович, а позже появился еще один археолог с металлоискателем, так они нашли еще восемь монет. В итоге их всего было 24 штуки. Королев говорит, что на монетах изображен Николай II, на некоторых стояли даты 1898 и 1901 годов. На одной из них написано 12,5 рублей. Сотрудник музея предполагает, что монеты и перстень золотые.

Что касается места, где сейчас находится сквер Марата Казея, по словам Королева, в годы правления Николая II тут был жилой район с деревянными и каменными постройками. В 1941 году этот район полностью сгорел.

Что с кладом будет дальше?





Королев говорит, что ему еще предстоит разобраться, как будут идти дела дальше с кладом, так как раньше он с подобным не сталкивался.

— Як я разумею, павінна быць экспертыза скарба, вызначэнне, куды ён пойдзе — у які музей, павінна быць 25% таму, хто знайшоў скарб, — говорит Королев, но уточняет, что точных деталей не знает.

С территории убрали технику, там будут работать археологи, проверят участок еще раз. Пока монеты находятся в Институте истории.

Королев говорит, что, конечно, обрадовался находке, думал про это весь день, но взрыва эмоций при обнаружении клада не испытал.

— Учора згубіў сваю рукавіцу, сення яе знайшоў, радаваўся не меньш, — говорит он.