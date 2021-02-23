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Игуменья Гавриила в проекте "Белорусская Super женщина"
23.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня вечером новая серия совместного проекта трех национальных каналов и Белорусского союза женщин "Белорусская Super женщина". На этот раз главной героиней станет настоятельница Гродненского Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря игуменья Гавриила. Медсестра, посвятившая себя духовности. Свою миссию она видит в возрождении святынь и обителей Беларуси. Игуменья Гавриила поделится тяготами послушания и расскажет о своих буднях.
7 минут о сильных и женственных, креативных и достойных самых высоких похвал, которые идут по жизни с верой в людей, доброту и единство.
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Сегодня вечером новая серия совместного проекта трех национальных каналов и Белорусского союза женщин "Белорусская Super женщина". На этот раз главной героиней...
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