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Игуменья Гавриила в проекте "Белорусская Super женщина"

23.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня вечером новая серия совместного проекта трех национальных каналов и Белорусского союза женщин "Белорусская Super женщина". На этот раз главной героиней станет настоятельница Гродненского Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря игуменья Гавриила. Медсестра, посвятившая себя духовности. Свою миссию она видит в возрождении святынь и обителей Беларуси. Игуменья Гавриила поделится тяготами послушания и расскажет о своих буднях.

7 минут о сильных и женственных, креативных и достойных самых высоких похвал, которые идут по жизни с верой в людей, доброту и единство. "Белорусская Super женщина" - смотрите сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".

 
 
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Сегодня вечером новая серия совместного проекта трех национальных каналов и Белорусского союза женщин "Белорусская Super женщина". На этот раз главной героиней...
 
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