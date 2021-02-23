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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Игуменья Гавриила в проекте "Белорусская Super женщина" Сегодня вечером новая серия совместного проекта трех национальных каналов и Белорусского союза женщин "Белорусская Super женщина". На этот раз главной героиней...

Сегодня вечером новая серия совместного проекта трех национальных каналов и Белорусского союза женщин "Белорусская Super женщина". На этот раз главной героиней станет настоятельница Гродненского Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря игуменья Гавриила. Медсестра, посвятившая себя духовности. Свою миссию она видит в возрождении святынь и обителей Беларуси. Игуменья Гавриила поделится тяготами послушания и расскажет о своих буднях.7 минут о сильных и женственных, креативных и достойных самых высоких похвал, которые идут по жизни с верой в людей, доброту и единство.- смотрите сразу после "Панорамы" на