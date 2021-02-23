|
Министр иностранных дел Беларуси выступил на 46-й сессии Совета ООН по правам человека
23.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗапад использует тематику прав человека как предлог для устранения власти в неугодных странах. Об этом заявил Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей с трибуны Совета ООН по правам человека. Выступая на 46-й сессии Совета глава белорусского МИДа обратил внимание: ни одна страна в Европе не подвергается такому жесткому прессингу, как Беларусь. В Европе не могут свыкнуться с тем, что Беларусь развивается не по их лекалам.
Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Права человека стали излюбленным предлогом так называемых зрелых демократий для произвольных обвинений в адрес тех государств, которые выполняют обязательства в сфере прав человека, строго следуя международным договорам, а не их тенденциозным толкованиям. Делается это для политической дискредитации власти в этих государствах, не вписывающейся в западную картину мира, и устранения ее любой ценой. Я уверенно говорю об этом по той простой причине, что горячо любимая игрушка западных стран в виде экономических санкций, активно используемая ими для давления на другие суверенные государства, абсолютно несовместима с заботой о правах человека, о самом человеке".
Притязания Запада на роль международного надзирателя выглядят как отвлечение внимания от своих проблем, - отметил глава МИД Беларуси. И напомнил о беспорядках в ряде европейских стран: Бельгии, Германии, Испании, Нидерландах, Польше, Франции. Мы, к слову, регулярно показываем их в эфире. Владимир Макей призвал Совет по правам человека и ООН рассматривать проблемы всех стран без исключения, использовать формат диалога, а не надуманные обвинения и угрозы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запад использует тематику прав человека как предлог для устранения власти в неугодных странах. Об этом заявил Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)