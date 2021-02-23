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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Министр иностранных дел Беларуси выступил на 46-й сессии Совета ООН по правам человека Запад использует тематику прав человека как предлог для устранения власти в неугодных странах. Об этом заявил Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей с...

Запад использует тематику прав человека как предлог для устранения власти в неугодных странах. Об этом заявил Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей с трибуны Совета ООН по правам человека. Выступая на 46-й сессии Совета глава белорусского МИДа обратил внимание: ни одна страна в Европе не подвергается такому жесткому прессингу, как Беларусь. В Европе не могут свыкнуться с тем, что Беларусь развивается не по их лекалам.Притязания Запада на роль международного надзирателя выглядят как отвлечение внимания от своих проблем, - отметил глава МИД Беларуси. И напомнил о беспорядках в ряде европейских стран: Бельгии, Германии, Испании, Нидерландах, Польше, Франции. Мы, к слову, регулярно показываем их в эфире. Владимир Макей призвал Совет по правам человека и ООН рассматривать проблемы всех стран без исключения, использовать формат диалога, а не надуманные обвинения и угрозы.