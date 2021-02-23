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На дорогах Минска ГАИ проводит профилактическую акцию "Техосмотр"

23.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вниманию автомобилистов! На дорогах Минска до конца недели ГАИ проводит профилактическую акцию на предмет наличия пройденного техосмотра. Водителей стимулируют как можно быстрее привести в порядок свои авто и пройти проверку, ведь совсем скоро фиксировать данное нарушение будут не только инспекторы, но и камеры. Сейчас на диагностических станциях ажиотаж. Разрешений в день выдают сотни. 

Специалисты Гостехосмотра напоминают: получение допуска к езде - не просто формальность, а залог безопасности на дороге. Илья Цветков продолжит. 

Контроль за техническим состоянием авто


Зима подходит к концу, а с ней завершаются и суровые дорожные условия. Поэтому всем водителям сейчас нужно оценить состояние своих транспортных средств. А тем, кто не успел сделать технический осмотр своего авто - самое время заняться этим вопросом.

При этом лучше записаться на "техинспекцию" заранее - в Минске на большинстве станций свободные места расписаны до конца месяца. 

Татьяна Валькович, начальник станции диагностики ГАИ ГУВД Мингорисполкома: "В связи с отменой так называемого сбора на дороги, у нас увеличилась активность на станции осмотра. Если сравнивать с прошлым январем, то в прошлом году было зафиксировано  400 транспортных средств, получивших разрешение. В этом январе таких машин уже 1 000".

С 1 марта ужесточат контроль за перемещением без техосмотра 

Очереди на пунктах диагностики образовались не случайно, ведь с 1 марта контроль за перемещением без допуска к движению ужесточат. 

Специалисты Гостехосмотра напоминают водителям о том, что получение заветной наклейки на лобовое стекло - не простая формальность. Такая процедура - залог безопасного передвижения по дорогам. Процесс осмотра длится около 20 минут. Проверяют состояние осветительных приборов, стеклоочистителей, детально тестируют подвеску и ходовую часть. 

Владимир Пиульский, замдиректора УП "Белтехосмотр": "Основные причины недопуска по статистике - это вопросы по тормозной системе. Это то, что водители сами внешне не смогут заметить и могут попасть в опасную ситуацию. Поэтому элементарно можно перед выездом на станцию посмотреть, горят ли все фонари, работает ли звуковой сигнал".

Акция "Гостехосмотр"


Стимулируют к получению допуска к движению и сотрудники столичной автоинспекции. В течение этой недели в Минске проходит акция "Гостехосмотр". Инспекторы проверяют наличие необходимых документов и проводят с водителями профилактические беседы.

Владимир Задоровский, старший инспектор ДПС ОГАИ Московского РУВД г. Минска: "Последние несколько лет была замечена нездоровая тенденция, касающаяся уменьшения количества пройденных техосмотров. Контроль осуществляют дежурные патрули на линии. При проверке документов выявляют факты правонарушений, и нарушители привлекаются к ответственности".

На помощь инспекторам приходят камеры

В помощь инспекторам совсем скоро придут и камеры автоматической фотофиксации. Система настроена, она уже работала в тестовом режиме. В результате  "письма счастья" будут приходить не только за превышение скорости, но и за отсутствие техосмотра и страховки. С 1 марта изменится ответственность и за другие нарушения ПДД.

Татьяна Сподабаева, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД г. Минска: "Инспекторы смогут выносить лишь устное предупреждение за не пристегивание ремнем безопасности, за неправильную стоянку, парковку и неправильное выставление знака аварийной остановки. При этом за пересечение двойной сплошной, превышение скорости, игнорирование скоростного режима - здесь будет только штраф".

Более серьезной станет ответственность и за езду в нетрезвом состоянии. Максимальный штраф составит почти 6 000 рублей, при этом можно лишиться прав на 5 лет. 

 
Теги: Минск
 
 
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Вниманию автомобилистов! На дорогах Минска до конца недели ГАИ проводит профилактическую акцию на предмет наличия пройденного техосмотра. Водителей стимулируют...
 
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