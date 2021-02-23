Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ветераны подают пример подрастающему поколению Традиционно этот день - возможность поздравить тех, кто стоит на страже нашего спокойствия и безопасности. А еще это хороший повод проявить уважение к ветеранам,...

Традиционно этот день - возможность поздравить тех, кто стоит на страже нашего спокойствия и безопасности. А еще это хороший повод проявить уважение к ветеранам, которые своим отношением к жизни подают пример подрастающему поколению. И главное - дают повод для гордости.