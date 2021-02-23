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Ветераны подают пример подрастающему поколению
23.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТрадиционно этот день - возможность поздравить тех, кто стоит на страже нашего спокойствия и безопасности. А еще это хороший повод проявить уважение к ветеранам, которые своим отношением к жизни подают пример подрастающему поколению. И главное - дают повод для гордости.
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Традиционно этот день - возможность поздравить тех, кто стоит на страже нашего спокойствия и безопасности. А еще это хороший повод проявить уважение к ветеранам,...
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