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Воплощая мечты

На личном примере

Круглые сутки на дежурстве

Воплощая мечты

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так День защитников Отечества на боевом посту Для этих людей даже День защитников Отечества проходит на боевом посту. На дежурство заступают пилоты 61-й авиабазы. Напомним, в прошлом году в воздух отсюда...

Для этих людей даже День защитников Отечества проходит на боевом посту. На дежурство заступают пилоты 61-й авиабазы. Напомним, в прошлом году в воздух отсюда поднялись современные самолеты СУ-30 СМ. Впрочем, за каждой машиной стоят люди, а пилоты барановичской части доказывают свое мастерство - в минувшем году авиабаза стала лучшей среди подразделений.О преемственности поколений и воспитании защитников Родины - материалВоплотить мечту о небе Андрею Силкову помогла Военная академия. Сначала офицер стал летчиком-истребителем, сегодня командир звена. За время службы Андрей успел освоить Миг-29, Л-39 и Як-52. Сегодня осваивает и новые СУ-30.Мечта детства не просто сбылась, говорит Андрей. За ним на небо смотреть стали и сыновья. Младший, Никита, частый гость авиабазы. В моделях парень еще не совсем разбирается, но твердо уверен - будет как папа - летчиком.Добавим, что в Барановичах дислоцируется единственная в Беларуси истребительная авиационная база, которая несет круглосуточное боевое дежурство. До недавнего времени военные летчики поднимали в воздух стремительные МиГ-29.В прошлом году авиаторы начали осваивать и на новые СУ-30. Основная задача - подготовиться к несению боевого дежурства. У каждого летчика есть программа совершенствования и получения летной квалификации.Взлеты и посадки у летчиков считать не принято - да и нет им числа. А вот часы налета - один из главных показателей работы. У Андрея Силкова их 500. И каждый полет - это непередаваемые ощущения и настоящая эйфория.