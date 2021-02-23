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День защитников Отечества на боевом посту

23.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для этих людей даже День защитников Отечества проходит на боевом посту. На дежурство заступают пилоты 61-й авиабазы. Напомним, в прошлом году в воздух отсюда поднялись современные самолеты СУ-30 СМ. Впрочем, за каждой машиной стоят люди, а пилоты барановичской части доказывают свое мастерство - в минувшем году авиабаза стала лучшей среди подразделений. 

О преемственности поколений и воспитании защитников Родины - материал Александра Камовича. 

Воплощая мечты

Воплотить мечту о небе Андрею Силкову помогла Военная академия. Сначала офицер стал летчиком-истребителем, сегодня командир звена. За время службы Андрей успел освоить Миг-29, Л-39 и Як-52. Сегодня осваивает и новые СУ-30. 

Андрей Силков, командир звена 61-й истребительной авиабазы (Барановичи): "Вообще эмоции в небе, их просто так не передать. Это совсем другая стихия небесная, там воплощаются такие мечты, что в жизни на земле такого даже представить не можешь. Это круче, чем любых американских горок, Это вообще классно. Летать нравится, поэтому, смотрю, дети тоже за мной тянутся. То же любят на самолеты посмотреть, любят небо постоянно говорят: "Папа, сделай самолетик".

На личном примере

Мечта детства не просто сбылась, говорит Андрей. За ним на небо смотреть стали и сыновья. Младший, Никита, частый гость авиабазы. В моделях парень еще не совсем разбирается, но твердо уверен - будет как папа - летчиком.

День защитников Отечества на боевом посту


Круглые сутки на дежурстве

Добавим, что в Барановичах дислоцируется единственная в Беларуси истребительная авиационная база, которая несет круглосуточное боевое дежурство. До недавнего времени военные летчики поднимали в воздух стремительные МиГ-29.В прошлом году авиаторы начали осваивать и на новые СУ-30. Основная задача - подготовиться к несению боевого дежурства. У каждого летчика есть программа совершенствования и получения летной квалификации. 

Юрий Пыжик, командир 61-й истребительной авиабазы (Барановичи): "У нас есть летные составы, которые идут по стопам родителей. Причем, ни один такой летчик. Они достойно продолжают династию своих предков и с хорошим качеством выполняют задачи. Летают, несут боевое дежурство. Я родился также в военной среде. У меня отец обслуживал самолеты-истребители. Ну и находясь в этой среде, общаясь с летным составом, видя как выполняют полеты решил поступить, о чем не жалею и до сих пор летаю".

Воплощая мечты

Взлеты и посадки у летчиков считать не принято - да и нет им числа. А вот часы налета - один из главных показателей работы. У Андрея Силкова их 500. И каждый полет - это непередаваемые ощущения и настоящая эйфория. 

 
 
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Для этих людей даже День защитников Отечества проходит на боевом посту. На дежурство заступают пилоты 61-й авиабазы. Напомним, в прошлом году в воздух отсюда...
 
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