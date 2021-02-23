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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Команда МВД заняла 1 место на чемпионате по стрельбе среди сотрудников силовых структур Конечно, когда, как не сегодня, оспорить титул самого меткого. Чемпионат по стрельбе среди сотрудников силовых структур принял Спортивно-стрелковый комплекс имени...

Конечно, когда, как не сегодня, оспорить титул самого меткого. Чемпионат по стрельбе среди сотрудников силовых структур принял Спортивно-стрелковый комплекс имени маршала Тимошенко. Участники, а это полтора десятка команд различных подразделений, соревновались в трех дисциплинах - стрельбе из пневматического пистолета, малокалиберной винтовки и пистолета Макарова - каждая имеет свою дистанцию. Организатор, а им выступило Министерство обороны, подчеркнул, что турнир хоть и проводится впервые, но в будущем обязательно станет традиционным.Соревнования проходили в командном зачете, лучшие участники удостоены памятных призов. В итоге 1-е место заняла команда МВД, в номинации "стрелок" лучшим стал представитель Минобороны - полковник Роман Горленко.