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Команда МВД заняла 1 место на чемпионате по стрельбе среди сотрудников силовых структур
23.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКонечно, когда, как не сегодня, оспорить титул самого меткого. Чемпионат по стрельбе среди сотрудников силовых структур принял Спортивно-стрелковый комплекс имени маршала Тимошенко. Участники, а это полтора десятка команд различных подразделений, соревновались в трех дисциплинах - стрельбе из пневматического пистолета, малокалиберной винтовки и пистолета Макарова - каждая имеет свою дистанцию. Организатор, а им выступило Министерство обороны, подчеркнул, что турнир хоть и проводится впервые, но в будущем обязательно станет традиционным.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: "Как в военном, так и в любом деле важна выдержка, точность. Так и при стрельбе. И мы имеем хорошую возможность продемонстрировать коллегам стрелковый комплекс за моей спиной, это тир имени Тимошенко, который считается одним из лучших в Европе. Может, люди еще больше проявят уважение к этому виду спорта и будут привлекаться".
Соревнования проходили в командном зачете, лучшие участники удостоены памятных призов. В итоге 1-е место заняла команда МВД, в номинации "стрелок" лучшим стал представитель Минобороны - полковник Роман Горленко.
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Конечно, когда, как не сегодня, оспорить титул самого меткого. Чемпионат по стрельбе среди сотрудников силовых структур принял Спортивно-стрелковый комплекс имени...
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