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Торжественные мероприятия по случаю Дня защитников Отечества прошли во всех регионах страны

23.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь сегодня отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил. С праздником соотечественников, ветеранов, солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что это поистине всенародный праздник, который объединяет многие поколения белорусов в беззаветном служении Родине.

Президент поздравил белорусов с Днем защитников Отечества

В стране создана профессиональная, хорошо оснащенная мобильная армия, способная остановить любого агрессора. Она - надежный щит государства, решающий фактор обеспечения его безопасности и территориальной целостности. Ежегодно в Беларуси в армейский строй становятся тысячи молодых людей - настоящих патриотов, которые верны присяге, чтут победные традиции ветеранов и память погибших за свободу народа. Пусть доблесть и отвага героев Великой Отечественной войны, мужество и стойкость воинов-интернационалистов служат примером для всех, кто сегодня с честью исполняет свой воинский долг, - пожелал глава государства.

Торжественные мероприятия прошли во всех регионах страны. С особым теплом белорусы почтили память героев, которые приближали Великую Победу - по всей стране состоялись митинги, к братским могилам легли цветы. В Витебске стартовал патриотический автопробег. С подробностями праздничного дня Марина Романовская

Урок патриотизма 

Мемориальный комплекс "Пятый полк". В годы Великой Отечественной здесь, на окраине города, был лагерь для военнопленных и мирного населения. 

Ежедневно от голода и пыток умирали сотни. За колючей проволокой - дети, женщины… Людей свозили из Витебска и окрестностей.  С 41-го  по 44-й, по меньшей мере,  здесь погибли 80 тысяч человек. Сегодня память павших почтили наследники Победы. 

Торжественные мероприятия по случаю Дня защитников Отечества прошли во всех регионах страны


Жители Витебска приняли участие в патриотическом автопробеге 

Мемориал стал одной из трех отправных точек патриотического автопробега. У каждой колонны - свой маршрут, но одна общая идея. Почтить память защитников и отблагодарить за мир в нашей стране. Присоединиться мог каждый - по ходу движения машин становилось все больше. Среди автолюбителей и участники республиканского автопробега "За единую Беларусь!". 

Ольга Мацюсь, участница автопробега: "Автопробегом мы решили почтить память павших героев Великой Отечественной войны. Тех, кто боролся с фашизмом. И сейчас наш долг - передать подрастающему поколению эту память".

Анжелика Сипко, участница автопробега: "Мы вместе с наши народом, с нашими защитниками. В первую очередь, это праздник патриотизма, праздник наших мужчин, которые защищают нас от всех невзгод".

Торжественные мероприятия по случаю Дня защитников Отечества прошли во всех регионах страны



Во время Великой Отечественной войны Витебск лежал в руинах 

Финишировал автопробег на площади Победы. К Вечному огню возложили цветы. У мемориала в честь советских воинов, партизан и подпольщиков прошел настоящий  урок патриотизма, который обязан усвоить каждый. 

Виктор Карлов, участник автопробега: "Это надо начинать уже с детского сада, чтобы дети любили свою Родину, чтили те традиции, которые есть".

Витебские десантники принимают поздравления 

Чтобы поздравить с праздником и пообщаться с настоящими защитниками родины, учащиеся Индустриально-педагогического колледжа приехали в 103-ю воздушно-десантную бригаду. Праздничный концерт получился душевным. 

- Это легендарная десантная часть, здесь служат хорошие ребята. И мы рады, что сегодня сюда попали.

- Сегодня важный день. Десантные войска - это элита. И нам было приятно с ними пообщаться. 

Никита Бывалов, старший водитель взвода обеспечения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады: "Это праздник мужества, патриотизма и настоящих мужчин. У нас на высоком уровне физическая подготовка, полевые выходы, полевые выходы очень часто. Совершение прыжков с парашютом".

Малыши поздравляют защитников Отечества

А эти малыши из детского сада Новогрудка приготовили сюрприз для учащихся кадетского класса. Организовали спортивную олимпиаду. А еще пели песни и подарили будущим защитникам сувениры, сделанные своими руками. 

Акция "Мамин пирог" в День защитников Отечества

Не с пустыми руками, а с пирогами и настоящей материнской заботой, представительницы Белорусского союза женщин сегодня приехали в военную часть Минска, чтобы подарить тепло и уют военнослужащим войсковой части 5448.

Торжественные мероприятия по случаю Дня защитников Отечества прошли во всех регионах страны


Жанна Романович, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин: "Акция наша называется "Мамин пирог", потому что мы понимаем, что служба особенно у этих ребят не очень простая, если не сказать очень сложная. И всегда хочется домой, к маме, всегда хочется к чаю теплый мамин домашний пирог. Пусть что угодно говорят о нас, о нашей стране, ребята должны понимать, что все у нас будет хорошо, если мы будем вместе, плечом к плечу, если каждый, как умеет, потому что любовь к Родине начинается с любви к матери, к родному дому. Каждый будет любить так, ка он умеет, как понимает, и тогда мы будем сильны и едины".

Степан Неронский, военнослужащий срочной службы в/ч 5448 внутренних войск МВД Беларуси: "Служба в армии - это дело настоящего мужчины. И решил идти по стопам своих родственников, у меня отец, дедушка - все служили, и я решил не быть исключением".

Цветы от Белорусского союза женщин - и для прекрасной половины коллектива Гомельского областного военного комиссариата. Сладкие сувениры и поздравления коллектив принял во главе с делегатом Всебелорусского народного собрания Андреем Кривоносовым. 

Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области: "Шестое Всебелорусское собрание войдет в историю. В историю сохранения государственности Республики Беларусь. Нам посчастливилось получить свое собственное государство. Потому этот праздник - он всех людей - патриотов своей родины, которые на своем рабочем месте или на служебном выполняют задачу по сохранению государственности".

Поздравили военных и предприятия Бобруйска. У каждого на производстве отличная кухня, так что удивляли своими кулинарными талантами. Испекли много пирогов, общий вес которых 20 килограммов.

Музыкальный флешмоб устроил духовой оркестр

В Бресте атмосферу создавал духовой оркестр. Звуки саксофона, трубы и виолончели звучали в историческом центре города. Выступление не анонсировали - концерт под открытым небом стал приятным сюрпризом. 

Торжественные мероприятия по случаю Дня защитников Отечества прошли во всех регионах страны


Елена Емельянчик, жительница г. Бреста: "Мне очень нравится. Я хочу в наших мужчинах всегда видеть джентльменов и рыцарей, с открытой душой и сердцем. Пусть всегда нас защищают и любят".


В столице, областных центрах, небольших агрогородках - белорусы вспомнили тех, кто защищал страну в годы войны и поздравили тех, кто продолжает отстаивать нашу независимость сегодня. А еще убедились мужество  и патриотизм - то, что нас объединяет. 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Беларусь сегодня отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил. С праздником соотечественников, ветеранов, солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров...
 
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