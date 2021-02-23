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Президент поздравил белорусов с Днем защитников Отечества

Урок патриотизма

Жители Витебска приняли участие в патриотическом автопробеге

Во время Великой Отечественной войны Витебск лежал в руинах

Витебские десантники принимают поздравления

Малыши поздравляют защитников Отечества

Акция "Мамин пирог" в День защитников Отечества

Музыкальный флешмоб устроил духовой оркестр





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Торжественные мероприятия по случаю Дня защитников Отечества прошли во всех регионах страны Беларусь сегодня отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил. С праздником соотечественников, ветеранов, солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров...

Беларусь сегодня отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил. С праздником соотечественников, ветеранов, солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что это поистине всенародный праздник, который объединяет многие поколения белорусов в беззаветном служении Родине.В стране создана профессиональная, хорошо оснащенная мобильная армия, способная остановить любого агрессора. Она - надежный щит государства, решающий фактор обеспечения его безопасности и территориальной целостности. Ежегодно в Беларуси в армейский строй становятся тысячи молодых людей - настоящих патриотов, которые верны присяге, чтут победные традиции ветеранов и память погибших за свободу народа. Пусть доблесть и отвага героев Великой Отечественной войны, мужество и стойкость воинов-интернационалистов служат примером для всех, кто сегодня с честью исполняет свой воинский долг, - пожелал глава государства.Торжественные мероприятия прошли во всех регионах страны. С особым теплом белорусы почтили память героев, которые приближали Великую Победу - по всей стране состоялись митинги, к братским могилам легли цветы. В Витебске стартовал патриотический автопробег. С подробностями праздничного дняМемориальный комплекс "Пятый полк". В годы Великой Отечественной здесь, на окраине города, был лагерь для военнопленных и мирного населения.Ежедневно от голода и пыток умирали сотни. За колючей проволокой - дети, женщины… Людей свозили из Витебска и окрестностей. С 41-го по 44-й, по меньшей мере, здесь погибли 80 тысяч человек. Сегодня память павших почтили наследники Победы.Мемориал стал одной из трех отправных точек. У каждой колонны - свой маршрут, но одна общая идея. Почтить память защитников и отблагодарить за мир в нашей стране. Присоединиться мог каждый - по ходу движения машин становилось все больше. Среди автолюбителей и участники республиканского автопробега "За единую Беларусь!".Финишировал автопробег на площади Победы. К Вечному огню возложили цветы. У мемориала в честь советских воинов, партизан и подпольщиков прошел настоящий урок патриотизма, который обязан усвоить каждый.Чтобы поздравить с праздником и пообщаться с настоящими защитниками родины, учащиеся Индустриально-педагогического колледжа приехали в 103-ю воздушно-десантную бригаду. Праздничный концерт получился душевным.А эти малыши из детского сада Новогрудка приготовили сюрприз для учащихся кадетского класса. Организовали спортивную олимпиаду. А еще пели песни и подарили будущим защитникам сувениры, сделанные своими руками.Не с пустыми руками, а с пирогами и настоящей материнской заботой, представительницы Белорусского союза женщин сегодня приехали в военную часть Минска, чтобы подарить тепло и уют военнослужащим войсковой части 5448.Цветы от Белорусского союза женщин - и для прекрасной половины коллектива Гомельского областного военного комиссариата. Сладкие сувениры и поздравления коллектив принял во главе с делегатом Всебелорусского народного собрания Андреем Кривоносовым.Поздравили военных и предприятия Бобруйска. У каждого на производстве отличная кухня, так что удивляли своими кулинарными талантами. Испекли много пирогов, общий вес которых 20 килограммов.В Бресте. Звуки саксофона, трубы и виолончели звучали в историческом центре города. Выступление не анонсировали - концерт под открытым небом стал приятным сюрпризом.В столице, областных центрах, небольших агрогородках - белорусы вспомнили тех, кто защищал страну в годы войны и поздравили тех, кто продолжает отстаивать нашу независимость сегодня. А еще убедились мужество и патриотизм - то, что нас объединяет.