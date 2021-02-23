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Торжественные мероприятия по случаю Дня защитников Отечества прошли во всех регионах страны
23.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь сегодня отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил. С праздником соотечественников, ветеранов, солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что это поистине всенародный праздник, который объединяет многие поколения белорусов в беззаветном служении Родине.
Президент поздравил белорусов с Днем защитников ОтечестваВ стране создана профессиональная, хорошо оснащенная мобильная армия, способная остановить любого агрессора. Она - надежный щит государства, решающий фактор обеспечения его безопасности и территориальной целостности. Ежегодно в Беларуси в армейский строй становятся тысячи молодых людей - настоящих патриотов, которые верны присяге, чтут победные традиции ветеранов и память погибших за свободу народа. Пусть доблесть и отвага героев Великой Отечественной войны, мужество и стойкость воинов-интернационалистов служат примером для всех, кто сегодня с честью исполняет свой воинский долг, - пожелал глава государства.
Торжественные мероприятия прошли во всех регионах страны. С особым теплом белорусы почтили память героев, которые приближали Великую Победу - по всей стране состоялись митинги, к братским могилам легли цветы. В Витебске стартовал патриотический автопробег. С подробностями праздничного дня Марина Романовская.
Урок патриотизмаМемориальный комплекс "Пятый полк". В годы Великой Отечественной здесь, на окраине города, был лагерь для военнопленных и мирного населения.
Ежедневно от голода и пыток умирали сотни. За колючей проволокой - дети, женщины… Людей свозили из Витебска и окрестностей. С 41-го по 44-й, по меньшей мере, здесь погибли 80 тысяч человек. Сегодня память павших почтили наследники Победы.
Жители Витебска приняли участие в патриотическом автопробегеМемориал стал одной из трех отправных точек
Ольга Мацюсь, участница автопробега: "Автопробегом мы решили почтить память павших героев Великой Отечественной войны. Тех, кто боролся с фашизмом. И сейчас наш долг - передать подрастающему поколению эту память".
Анжелика Сипко, участница автопробега: "Мы вместе с наши народом, с нашими защитниками. В первую очередь, это праздник патриотизма, праздник наших мужчин, которые защищают нас от всех невзгод".
Во время Великой Отечественной войны Витебск лежал в руинахФинишировал автопробег на площади Победы. К Вечному огню возложили цветы. У мемориала в честь советских воинов, партизан и подпольщиков прошел настоящий урок патриотизма, который обязан усвоить каждый.
Виктор Карлов, участник автопробега: "Это надо начинать уже с детского сада, чтобы дети любили свою Родину, чтили те традиции, которые есть".
Витебские десантники принимают поздравленияЧтобы поздравить с праздником и пообщаться с настоящими защитниками родины, учащиеся Индустриально-педагогического колледжа приехали в 103-ю воздушно-десантную бригаду. Праздничный концерт получился душевным.
- Это легендарная десантная часть, здесь служат хорошие ребята. И мы рады, что сегодня сюда попали.
- Сегодня важный день. Десантные войска - это элита. И нам было приятно с ними пообщаться.
Никита Бывалов, старший водитель взвода обеспечения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады: "Это праздник мужества, патриотизма и настоящих мужчин. У нас на высоком уровне физическая подготовка, полевые выходы, полевые выходы очень часто. Совершение прыжков с парашютом".
Малыши поздравляют защитников ОтечестваА эти малыши из детского сада Новогрудка приготовили сюрприз для учащихся кадетского класса. Организовали спортивную олимпиаду. А еще пели песни и подарили будущим защитникам сувениры, сделанные своими руками.
Акция "Мамин пирог" в День защитников ОтечестваНе с пустыми руками, а с пирогами и настоящей материнской заботой, представительницы Белорусского союза женщин сегодня приехали в военную часть Минска, чтобы подарить тепло и уют военнослужащим войсковой части 5448.
Жанна Романович, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин: "Акция наша называется "Мамин пирог", потому что мы понимаем, что служба особенно у этих ребят не очень простая, если не сказать очень сложная. И всегда хочется домой, к маме, всегда хочется к чаю теплый мамин домашний пирог. Пусть что угодно говорят о нас, о нашей стране, ребята должны понимать, что все у нас будет хорошо, если мы будем вместе, плечом к плечу, если каждый, как умеет, потому что любовь к Родине начинается с любви к матери, к родному дому. Каждый будет любить так, ка он умеет, как понимает, и тогда мы будем сильны и едины".
Степан Неронский, военнослужащий срочной службы в/ч 5448 внутренних войск МВД Беларуси: "Служба в армии - это дело настоящего мужчины. И решил идти по стопам своих родственников, у меня отец, дедушка - все служили, и я решил не быть исключением".
Цветы от Белорусского союза женщин - и для прекрасной половины коллектива Гомельского областного военного комиссариата. Сладкие сувениры и поздравления коллектив принял во главе с делегатом Всебелорусского народного собрания Андреем Кривоносовым.
Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области: "Шестое Всебелорусское собрание войдет в историю. В историю сохранения государственности Республики Беларусь. Нам посчастливилось получить свое собственное государство. Потому этот праздник - он всех людей - патриотов своей родины, которые на своем рабочем месте или на служебном выполняют задачу по сохранению государственности".
Поздравили военных и предприятия Бобруйска. У каждого на производстве отличная кухня, так что удивляли своими кулинарными талантами. Испекли много пирогов, общий вес которых 20 килограммов.
Музыкальный флешмоб устроил духовой оркестрВ Бресте
Елена Емельянчик, жительница г. Бреста: "Мне очень нравится. Я хочу в наших мужчинах всегда видеть джентльменов и рыцарей, с открытой душой и сердцем. Пусть всегда нас защищают и любят".
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Беларусь сегодня отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил. С праздником соотечественников, ветеранов, солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров...
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