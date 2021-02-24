«Вместо консолидации, выбрал деструктивный путь». Мужчину осудили на 4 года колонии за события 9 августа в Минске

Источник материала: Tut.by

23 февраля в суде Московского района Минска вынесли приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего Александра Деркача. Его обвиняли в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), угрозе применения насилия к сотруднику милиции (ст. 364 УК) и умышленном повреждении имущества (ст. 218 УК). О процессе рассказал лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Александр Деркач. Фото: spring96.org

Дело рассматривал судья Юрий Машкетов. Пострадавший — инспектор ГАИ Андрей Дубович.

По данным обвинения, 9 августа прошлого года Александр Деркач находился на перекрестке ул. Заславской и пр. Машерова в Минске, где принял участие в несанкционированном мероприятии, громко хлопал в ладоши, выкрикивал лозунги, потом вышел на проезжую часть дороги, где остановил автомобиль ГАИ, сопровождавший автозак. Нанес по капоту служебного автомобиля не менее 3−4 ударов, нецензурно выражался в сторону сотрудника ГАИ и показал ему средний палец.

Дергача задержали 21 октября у себя дома.

В суде просмотрели видео, на котором видно, что мужчина в белой майке наносит удары по левой боковой двери автомобиля ГАИ, рядом стоит еще один мужчина, тоже в белой майке. Потерпевший считает, что удары по двери наносил Александр Деркач, обвиняемый утверждает, что это не он. Защитник заявляла ходатайство о проведении компьютерно-технической экспертизы видео для идентификации нахождения на нем подсудимого. Суд ходатайство отклонил.

Государственный иск на компенсацию материального ущерба из-за поврежденного служебного транспорта был удовлетворен в полном объеме в добровольном порядке. Также выплачена компенсации морального вреда в 700 рублей потерпевшему, который испугался из-за действий Деркача, находился в стрессе, принимал успокоительные препараты, сообщают правозащитники.

Гособвинитель во время прений сторон отметил, что сотрудники милиции делают все для того, чтобы разрешать конфликты и снимать напряжение в обществе, для соблюдения прав и законных интересов каждого гражданина.

— Вместо консолидации и сплочения общества, конструктивного взаимодействия между гражданами, вместо созидательного развития общественных институтов и участия в их формировании, Деркач избрал деструктивный путь, направленный на обострение общественной напряженности, противопоставление себя обществу и государству, путь пренебрежения общественным устоям и правилам поведения в обществе, путь, влекущий к хаосу и разрушению, — заявил прокурор.

Защитник считает, хотя Александр Деркач признал вину полностью по ст. 342 и частично — по ст. 364 и 218 Уголовного кодекса, однако его действия нельзя трактовать как групповые, так как каждый действовал самостоятельно, а угроз применения насилия вообще не было.

«Своим неприличным жестом выразил неуважение, не более того», — подчеркнула защитник. При вынесении приговора она просила учесть положительные характеристики с места работы, инвалидность отца, который фактически находится на иждивении обвиняемого. Просила суд избрать меру наказания, не связанную с лишением свободы.

В последнем слове Александр Деркач сказал, что в совершенном раскаивается, извинился перед сотрудником ГАИ за то, что напугал его своими действиями, обещал в дальнейшем не нарушать законы.

Приговор суда — 4 года лишения свободы в колонии общего режима. О таком наказании просил гособвинитель.