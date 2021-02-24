В Брестской области растет задолженность за услуги ЖКХ. Прокуратура считает: коммунальникам надо быть жестче

Источник материала: Tut.by

Общий размер просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги в Брестской области за прошлый год увеличился на 15%, пишет портал «Першы Рэгіён» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По мнению областной прокуратуры, это во многом стало следствием упущений в работе с населением со стороны коммунальников. В частности, отдельные организации ЖКХ отключали неплательщиков от жилищно-коммунальных услуг лишь в некоторых случаях. При этом процесс затягивался, что способствовало росту задолженности.

Например, ивановские коммунальники отключали клиентов только в ходе прокурорской проверки, хотя услуги не оплачивались более 50 месяцев, а сумма долга превысила 3,2 тысячи рублей. Аналогичные факты — в Бресте и Барановичском районе.

Кроме того, в некоторых случаях несвоевременно выселяли граждан из их квартир, хотя для этого имелись все основания.

«Подобные нарушения способствовали формированию у должников представления о возможности безнаказанно не платить за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Это негативно повлияло на финансовое состояние самих организаций, создало предпосылки для возможного снижения качества услуг для добросовестных плательщиков», — считают в прокуратуре.

Виновных привлекли к ответственности.