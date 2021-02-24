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От Максима до Ноя и Тамерлана. Минюст рассказал, какие имена белорусы давали мальчикам в 2020 году

24.02.2021 08:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси на 100 девочек рождается 108 мальчиков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции и рассказала, как называли новорожденных мальчишек в 2020 году.


Фото: pixabay.com

В топ-5 самых популярных имен мальчиков в прошедшем году вошли такие имена, как Максим, Михаил, Матвей, Александр и Артем. В Гомельской области в пятерку вошел Иван, в Бресте — Даниил, в Могилеве — Тимофей, а в столице на свет появились 361 Марк и 337 Романов.

В Минюсте отметили, что в последние годы наблюдается тенденция присвоения редких и необычных, а также старинных собственных имен. Например, в 2020 году в Беларуси появились мальчики с именами Азарий, Алфей, Амур, Витовт, Варфоломей, Вильгельм, Джастин, Ной, Никей, Оскар, Пересвет, Светомир, Соломон, Тамерлан, Тэйлор, Янис.

В ведомстве также сообщили, что в Беларуси ребенку может быть дано не более двух собственных имен. Собственное имя, записанное в записи акта о рождении первым, считается основным.

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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В топ-5 самых популярных имен мальчиков в прошедшем году вошли такие имена, как Максим, Михаил, Матвей, Александр и Артем.
 
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