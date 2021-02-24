|
Думаете, снегопады в феврале на Могилевщине побили все погодные рекорды? Пока нет
24.02.2021 09:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Февраль 2021 года может войти в историю метеонаблюдений в Могилевской области как самый снежный месяц. Он уже максимально приблизился к рекордной отметке по осадкам, хотя еще не закончился. А вот в марте высоких температур можно не ждать,
За неполный февраль на Могилевщине выпал 61 мм осадков. При этом рекордными пока еще считаются февраль 2004-го и 2010-го: тогда за каждый полный месяц выпало 62 мм осадков.
Больше всего снега в феврале 2021-го выпало в Горках и Кричеве — 57 и 54 см над уровнем земли соответственно. Меньше всего — в Кировске: 14 сантиметров.
В целом за зиму в Могилевской области высота снежного покрова составила от 37 до 59 сантиметров. Но рекорд пока — за зимой 2012−2013, когда
Высоких температур в марте ждать не стоит, говорят синоптики. Одно ясно: к апрелю точно потеплеет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каким будет март, метеорологи высказываются осторожно, но вполне определенно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)