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Думаете, снегопады в феврале на Могилевщине побили все погодные рекорды? Пока нет

24.02.2021 09:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Февраль 2021 года может войти в историю метеонаблюдений в Могилевской области как самый снежный месяц. Он уже максимально приблизился к рекордной отметке по осадкам, хотя еще не закончился. А вот в марте высоких температур можно не ждать, сообщает ТРК «Могилев» со ссылкой на на синоптиков.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

За неполный февраль на Могилевщине выпал 61 мм осадков. При этом рекордными пока еще считаются февраль 2004-го и 2010-го: тогда за каждый полный месяц выпало 62 мм осадков.

Больше всего снега в феврале 2021-го выпало в Горках и Кричеве — 57 и 54 см над уровнем земли соответственно. Меньше всего — в Кировске: 14 сантиметров.

В целом за зиму в Могилевской области высота снежного покрова составила от 37 до 59 сантиметров. Но рекорд пока — за зимой 2012−2013, когда случился «Хавьер» и снега нападало целых 64 сантиметра. Прежний рекорд был зафиксирован зимой 1956 года: 54 см снега и -34 °С мороза.

Высоких температур в марте ждать не стоит, говорят синоптики. Одно ясно: к апрелю точно потеплеет.

 
Теги: Могилев
 
 
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Каким будет март, метеорологи высказываются осторожно, но вполне определенно.
 
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