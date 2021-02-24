Думаете, снегопады в феврале на Могилевщине побили все погодные рекорды? Пока нет

Источник материала: Tut.by

Февраль 2021 года может войти в историю метеонаблюдений в Могилевской области как самый снежный месяц. Он уже максимально приблизился к рекордной отметке по осадкам, хотя еще не закончился. А вот в марте высоких температур можно не ждать, сообщает ТРК «Могилев» со ссылкой на на синоптиков.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

За неполный февраль на Могилевщине выпал 61 мм осадков. При этом рекордными пока еще считаются февраль 2004-го и 2010-го: тогда за каждый полный месяц выпало 62 мм осадков.

Больше всего снега в феврале 2021-го выпало в Горках и Кричеве — 57 и 54 см над уровнем земли соответственно. Меньше всего — в Кировске: 14 сантиметров.

В целом за зиму в Могилевской области высота снежного покрова составила от 37 до 59 сантиметров. Но рекорд пока — за зимой 2012−2013, когда случился «Хавьер» и снега нападало целых 64 сантиметра. Прежний рекорд был зафиксирован зимой 1956 года: 54 см снега и -34 °С мороза.

Высоких температур в марте ждать не стоит, говорят синоптики. Одно ясно: к апрелю точно потеплеет.