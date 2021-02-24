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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В. Мамонтов: Москва и Минск успешно прошли проверку на прочность Последствия пандемии, неприкрытое внешнее вмешательство, санкции, протестные акции, которые, как и прогнозировалось, перекочевали из Беларуси в Россию, - все это,...

Последствия пандемии, неприкрытое внешнее вмешательство, санкции, протестные акции, которые, как и прогнозировалось, перекочевали из Беларуси в Россию, - все это, по мнению журналиста и гендиректора радиостанции "Говорит Москва" Владимира Мамонтова, не смогло внести разлад в механизмы взаимовыгодного партнерства и интеграции Беларуси и России.