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В. Мамонтов: Москва и Минск успешно прошли проверку на прочность
24.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоследствия пандемии, неприкрытое внешнее вмешательство, санкции, протестные акции, которые, как и прогнозировалось, перекочевали из Беларуси в Россию, - все это, по мнению журналиста и гендиректора радиостанции "Говорит Москва" Владимира Мамонтова, не смогло внести разлад в механизмы взаимовыгодного партнерства и интеграции Беларуси и России.
Владимир Мамонтов, гендиректор радиостанции "Говорит Москва": "Я думаю, встряска была серьезная и для Беларуси, и для России. Многие прекраснодушные товарищи, которые тут по-разному оценивали эту ситуацию, язык свой поуняли и думают иначе на этот счет. И тот факт, что от благопожеланий эта ситуация и в том числе внешнее давление нас приводят к тесной интеграции экономической, политической, человеческой и т. д., мне кажется, это правильно, это верно. В этом смысле в трудную минуту поддержка и взаимное уважение, поддержка и стремление укреплять сотрудничество проверку прошли. Мы живем рядом, мы живем на одном геополитическом пространстве, и это не надо отрицать, этим надо пользоваться, это не несчастье наше, а глубинное, историческое преимущество перед многими".
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Последствия пандемии, неприкрытое внешнее вмешательство, санкции, протестные акции, которые, как и прогнозировалось, перекочевали из Беларуси в Россию, - все это,...
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