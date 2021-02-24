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С 1 марта в Беларуси изменится ответственность за нарушения ПДД

24.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новость для автовладельцев. Расширился список нарушений, которые будут регистрировать камеры автоматической фотофиксации. Теперь не только за превышение скорости, но и за отсутствие техосмотра и страховки. Система настроена и уже прошла тесты. С 1 марта в Беларуси изменится ответственность и за другие нарушение ПДД. 

Татьяна Сподабаева, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД г. Минска: "Инспекторы смогут выносить лишь устное предупреждение за непристегивание ремнем безопасности, за неправильную стоянку, парковку и неправильное выставление знака аварийной остановки. При этом за пересечение двойной сплошной, превышение скорости, игнорирование скоростного режима здесь будет только штраф".

Более серьезной станет ответственность и за езду в нетрезвом состоянии. Максимальный штраф составит почти 6 тысяч рублей  и при этом лишение на 5 лет. 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новость для автовладельцев. Расширился список нарушений, которые будут регистрировать камеры автоматической фотофиксации. Теперь не только за превышение...
 
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