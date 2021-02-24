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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Е. Шевченко: Цветные революции никогда не заканчивались в пользу народа Цветные революции никогда не заканчивались в пользу народа, который выбрал деструктивный путь. Украина - тому подтверждение. За 6 лет по прошествии Майдана в...

Цветные революции никогда не заканчивались в пользу народа, который выбрал деструктивный путь. Украина - тому подтверждение.За 6 лет по прошествии Майдана в стране началась гражданская война, потеряна часть территорий, социальное положение людей за пределами столицы продолжает ухудшаться.О последствиях роковых событий в Киеве в 2014-м в эфире телеканала "Наш" рассказал народный депутат Украины Евгений Шевченко.