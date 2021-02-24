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Е. Шевченко: Цветные революции никогда не заканчивались в пользу народа

24.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Цветные революции никогда не заканчивались в пользу народа, который выбрал деструктивный путь. Украина - тому подтверждение.

За 6 лет по прошествии Майдана в стране началась гражданская война, потеряна часть территорий, социальное положение людей за пределами столицы продолжает ухудшаться.

О последствиях роковых событий в Киеве в 2014-м  в эфире телеканала "Наш"  рассказал народный депутат Украины Евгений Шевченко.

Евгений Шевченко, народный депутат Верховной рады Украины: "Я считаю, что Майдан (я, кстати, был на Майдане) - это была трагедия,  это была ошибка. И когда я увидел, что начинаются необратимые процессы, которые начинают разрушительные процессы государства, в первую очередь, когда институты государства начали рушиться, я тогда начал призывать всех остановиться и не делать глупостей. Но я был всегда против Януковича.

Действительно, это историческое событие, после которого мы потеряли часть территорий, пошли убийства с двух сторон. У нас конфликт гражданский начался до такой степени, что это превратилось в братоубийство".

 
 
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Цветные революции никогда не заканчивались в пользу народа, который выбрал деструктивный путь. Украина - тому подтверждение. За 6 лет по прошествии Майдана в...
 
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