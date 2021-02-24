|
Е. Шевченко: Цветные революции никогда не заканчивались в пользу народа
24.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЦветные революции никогда не заканчивались в пользу народа, который выбрал деструктивный путь. Украина - тому подтверждение.
За 6 лет по прошествии Майдана в стране началась гражданская война, потеряна часть территорий, социальное положение людей за пределами столицы продолжает ухудшаться.
О последствиях роковых событий в Киеве в 2014-м в эфире телеканала "Наш" рассказал народный депутат Украины Евгений Шевченко.
Евгений Шевченко, народный депутат Верховной рады Украины: "Я считаю, что Майдан (я, кстати, был на Майдане) - это была трагедия, это была ошибка. И когда я увидел, что начинаются необратимые процессы, которые начинают разрушительные процессы государства, в первую очередь, когда институты государства начали рушиться, я тогда начал призывать всех остановиться и не делать глупостей. Но я был всегда против Януковича.
Действительно, это историческое событие, после которого мы потеряли часть территорий, пошли убийства с двух сторон. У нас конфликт гражданский начался до такой степени, что это превратилось в братоубийство".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цветные революции никогда не заканчивались в пользу народа, который выбрал деструктивный путь. Украина - тому подтверждение. За 6 лет по прошествии Майдана в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)