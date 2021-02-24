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Н. Пытляк: Бумаготворчество в сфере культуры нужно минимизировать
24.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБумаготворчество в сфере культуры нужно минимизировать. Не только словом, но и делом. Это подтверждает делегат VI Всебелорусского народного собрания Николай Пытляк. Режиссер народного театра поднял на достойный уровень березинское искусство сцены.
Очень интересна Ваша история появления здесь, в городе Березино, ведь Вы по сути дела столичные подмостки променяли на березинские.
"Пожалуй, не подмостки я променял. Я поменял образ жизни. Я работал в Русском театре заместителем директора. И за все это время мне больше всего хотелось иметь свое какое-то дело. Я ездил сюда, в Березино, помогал проводить концерты, организовывал массовые праздник - в общем, был уже не чужим. Я, приехав сюда, первым делом поехал в управление культуры и стал уговаривать: давайте что-нибудь свое областное придумаем".
Фестиваль любительских театров "Березинская рампа"
"Мы его проводим 3 дня. И он не только для того, чтобы жюри посмотрело спектакли. Мы всех участников приглашаем в зал. Они смотрят каждого, кто приехал со своим спектаклем, потом идет творческая лаборатория, и мы обсуждаем. Для березинцев это праздник. И мне приятно, что уже 24 года зал наш не пустует".
Очень располагающее название, потому что мы все себя считаем выходцами из народа. Скажите, сегодня что такое народный театр?
"Очень сильно отличается от профессионального театра. Во-первых, тем, что это не профессиональные актеры. Это уже раз. Второе - кухня совсем другая. Здесь, если ты режиссер, ты и заведующий постановочной частью и шьешь костюмы - все на одного. Там немножко проще в этом плане. Проще и исполнителям. Потому что у тебя есть штат артистов, которых ты назначаешь на роль или не назначаешь. Здесь гораздо сложнее".
Много ли молодых сотрудников в Березинском районном культурном центре?
"В течение года у нас появились 3 молодых специалиста после колледжа искусств. Без этого, без этой преемственности, без молодежи нереально существование ни нашего центра культуры и вообще культуры в целом. Без прошлого не бывает будущего. Понятно, что сегодня разорванность молодого поколения со старшим, и этот пробел он очень явственно ощущается".
Вы относительно недавно были в Минске на ВНС. Культура жирным пунктиром проходила через все доклады.
"Реставрация памятников архитектуры, музеев, развитие музеев. Средства выделяются дополнительные и будут выделяться, сказали. Так и в программе это записано. Значит, есть надежда, что мы будем материальное что-то больше иметь".
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Бумаготворчество в сфере культуры нужно минимизировать. Не только словом, но и делом. Это подтверждает делегат VI Всебелорусского народного собрания Николай...
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