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Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и нацбезопасности проведет прием граждан
24.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛичный прием граждан сегодня проведет председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Встречи состоятся в Совете Республики с 10 до часа дня.
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Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и нацбезопасности проведет прием граждан
Личный прием граждан сегодня проведет председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков....
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