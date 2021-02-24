В Гродно в этом году в 10 домах заменят лифты, а еще на некоторых улицах реконструируют водопровод

Источник материала: Tut.by

В Гродно в 2021 году в 10 домах заменят лифты. Также реконструируют водопроводы на улицах Скрынника-Ивлиева, Мицкевича, Белинского, Словацкого, Ватутина, 17 Сентября. Заменят участок водопровода по улице Чернышевского и водопровод по улице Лидской. Старый водопровод на улице Гоголя ликвидируют, сообщает «Гродненская правда».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В этом году специалисты завершат замену теплотрасс в верхнем Фолюше. Масштабные работы уже с окончанием отопительного сезона начнутся на улицах Кленовой и Щорса, БЛК и на улице Урицкого в историческом центре города.

В этом году также реконструируют водопровод на улицах Скрынника-Ивлиева, Мицкевича, Белинского, Словацкого, Ватутина, 17 Сентября. Заменят участок водопровода по улице Чернышевского и водопровод по улице Лидской. Также будет ликвидирован старый водопровод на улице Гоголя.

Будет проведена реконструкция напорных коллекторов на улице Рыбацкой. Модернизируют канализацию на улицах Мицкевича, Белинского, 17 Сентября, Словацкого и Ватутина. Реконструируют — на улицах Парижской Коммуны и переулке Доватора.

Также будут заменены лифты в 10 многоэтажках: в доме № 8 по ул. Болдина, № 30 по ул. Тавлая, № 25 по ул. Кленовая, № 6Б по ул. Томина, № 29 по пр. Клецкова, № 9 по пр. Клецкова, № 5 по пр. Клецкова, № 52 по ул. Поповича,№ 21 по ул. Окульной и

№ 39 ул. Поповича.