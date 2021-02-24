ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно в этом году в 10 домах заменят лифты, а еще на некоторых улицах реконструируют водопровод

24.02.2021 10:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно в 2021 году в 10 домах заменят лифты. Также реконструируют водопроводы на улицах Скрынника-Ивлиева, Мицкевича, Белинского, Словацкого, Ватутина, 17 Сентября. Заменят участок водопровода по улице Чернышевского и водопровод по улице Лидской. Старый водопровод на улице Гоголя ликвидируют, сообщает «Гродненская правда».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В этом году специалисты завершат замену теплотрасс в верхнем Фолюше. Масштабные работы уже с окончанием отопительного сезона начнутся на улицах Кленовой и Щорса, БЛК и на улице Урицкого в историческом центре города.

В этом году также реконструируют водопровод на улицах Скрынника-Ивлиева, Мицкевича, Белинского, Словацкого, Ватутина, 17 Сентября. Заменят участок водопровода по улице Чернышевского и водопровод по улице Лидской. Также будет ликвидирован старый водопровод на улице Гоголя.

Будет проведена реконструкция напорных коллекторов на улице Рыбацкой. Модернизируют канализацию на улицах Мицкевича, Белинского, 17 Сентября, Словацкого и Ватутина. Реконструируют — на улицах Парижской Коммуны и переулке Доватора.

Также будут заменены лифты в 10 многоэтажках: в доме № 8 по ул. Болдина, № 30 по ул. Тавлая, № 25 по ул. Кленовая, № 6Б по ул. Томина, № 29 по пр. Клецкова, № 9 по пр. Клецкова, № 5 по пр. Клецкова, № 52 по ул. Поповича,№ 21 по ул. Окульной и
№ 39 ул. Поповича.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также реконструируют водопроводы на улицах Скрынника-Ивлиева, Мицкевича, Белинского, Словацкого, Ватутина, 17 Сентября. Заменят участок водопровода по улице...
 
Новости дня
Новости общества
 
«У моей дочери нет мимики. Она не может закрыть рот». История матери, чья дочь живет с миопатией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by