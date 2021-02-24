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«У моей дочери нет мимики. Она не может закрыть рот». История матери, чья дочь живет с миопатией
24.02.2021 10:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Когда Аиша родилась, ее сразу забрали у мамы и поместили под наблюдение врачей. Полгода Екатерина с дочерью провели в реанимации, девочка не могла сама есть и дышать. Только в 5 лет девочке поставили диагноз: врожденная немалиновая миопатия (нервно-мышечное заболевание, характеризующееся слабостью мышц и их тонуса). Никто не знает, будет ли прогрессировать заболевание. Аиша не может закрыть рот, наморщить лоб, пройти самостоятельно более 300 метров, а еще у нее стоит трахеостома (хирургическое отверстие в трахее для облегчения дыхания), из-за которой трудно понять, что девочка говорит. Екатерина ежедневно занимается с дочерью и верит, что Аиша, как и все дети, сможет пойти в школу после домашнего обучения и найдет настоящих друзей. Мы продолжаем проект «
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Аиша родилась с немалиновой миопатией (мышечной слабостью). У девочки нет мимики, она быстро устает от любой нагрузки и дышит с помощью трахеостомы.
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