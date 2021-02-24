В Каменецком районе спасатели достали из колодца 30-летнюю женщину

Источник материала: Tut.by

24 февраля в деревне Лисовчицы Каменецкого района спасатели достали из колодца 30-летнюю женщину, сообщает МЧС .



Фото: МЧС

Ночью женщина упала в заброшенный колодец глубиной 3,5 метра. Один из спасателей спустился на лестнице в воду и помог ей выбраться.

Женщина была в сознании, но на вопросы отвечать не могла — только кивала головой.

С диагнозом «переохлаждение» ее забрали в больницу медики скорой.