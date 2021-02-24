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В Каменецком районе спасатели достали из колодца 30-летнюю женщину

24.02.2021 11:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 февраля в деревне Лисовчицы Каменецкого района спасатели достали из колодца 30-летнюю женщину, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Ночью женщина упала в заброшенный колодец глубиной 3,5 метра. Один из спасателей спустился на лестнице в воду и помог ей выбраться.

Женщина была в сознании, но на вопросы отвечать не могла — только кивала головой.

С диагнозом «переохлаждение» ее забрали в больницу медики скорой.

 
 
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Женщину госпитализировали с диагнозом «переохлаждение».
 
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