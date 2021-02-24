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В Каменецком районе спасатели достали из колодца 30-летнюю женщину
24.02.2021 11:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
24 февраля в деревне Лисовчицы Каменецкого района спасатели достали из колодца 30-летнюю женщину, сообщает
Ночью женщина упала в заброшенный колодец глубиной 3,5 метра. Один из спасателей спустился на лестнице в воду и помог ей выбраться.
Женщина была в сознании, но на вопросы отвечать не могла — только кивала головой.
С диагнозом «переохлаждение» ее забрали в больницу медики скорой.
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Женщину госпитализировали с диагнозом «переохлаждение».
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