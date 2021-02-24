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В Пружанском районе разыскивают 17-летнего парня: он пропал три дня назад по дороге в Брест

24.02.2021 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Брестской области разыскивают пропавшего 17-летнего Владислава Гомончука, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».


Фото: ПСО «Ангел. Брест»

Молодой человек живет в общежитии Брестского профессионального лицея легкой промышленности. Выходные он провел дома в деревне Ткачи Пружанского района. В воскресенье около 14.30 парень пошел на железнодорожную станцию, чтобы успеть на электричку до Бреста — и пропал.

До сегодняшнего дня неизвестно, где он.

 
Теги: Брест
 
 
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