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В Пружанском районе разыскивают 17-летнего парня: он пропал три дня назад по дороге в Брест
24.02.2021 12:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Брестской области разыскивают пропавшего 17-летнего Владислава Гомончука, сообщает
Молодой человек живет в общежитии Брестского профессионального лицея легкой промышленности. Выходные он провел дома в деревне Ткачи Пружанского района. В воскресенье около 14.30 парень пошел на железнодорожную станцию, чтобы успеть на электричку до Бреста — и пропал.
До сегодняшнего дня неизвестно, где он.
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Парень пропал по дороге на железнодорожную станцию.
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