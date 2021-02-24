В Пружанском районе разыскивают 17-летнего парня: он пропал три дня назад по дороге в Брест

Источник материала: Tut.by

В Брестской области разыскивают пропавшего 17-летнего Владислава Гомончука, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел» .



Фото: ПСО «Ангел. Брест»

Молодой человек живет в общежитии Брестского профессионального лицея легкой промышленности. Выходные он провел дома в деревне Ткачи Пружанского района. В воскресенье около 14.30 парень пошел на железнодорожную станцию, чтобы успеть на электричку до Бреста — и пропал.

До сегодняшнего дня неизвестно, где он.