ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Смотровая площадка может появиться на «белорусских Мальдивах» под Волковыском

24.02.2021 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Смотровая площадка может появиться на «белорусских Мальдивах» под Волковыском, Об этом сообщает «Наш час» со ссылкой на заместителя генерального директора «Красносельскстройматериалов» Геннадия Найдюка.


Фото с vk.com, Группа Белорусские Мальдивы — Меловые карьеры

По его словам, «Красносельскстройматериалы» разрабатывает проектно-сметную документацию по обустройству безопасной смотровой площадки на одном из карьеров.

Недавно по инициативе райисполкома разработали производственный туристический маршрут, в который собираются включить посещение карьеров. Полюбоваться туристической достопримечательностью можно будет только с экскурсоводом и на специальной площадке. Ожидается, что безопасную платформу установят на 14-й линзе карьеров. Туристам разрешат фотосессии, но вот отдых на берегу и купание по-прежнему под запретом. Маршрут также предусматривает экскурсию на производство и обед в местном санатории.

Напомним, знаменитые меловые карьеры в Волковысском районе с бирюзовой водой долгое время официально не были доступны туристам. «Красносельскстройматериалы» предупреждало желающих полюбоваться необычным пейзажем, что это производственные объекты повышенной опасности, на которых не должно быть посторонних. Они очень глубокие, не приспособлены для купания.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знаменитые меловые карьеры в Волковысском районе с бирюзовой водой долгое время официально не были доступны туристам. «Красносельскстройматериалы»...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Пружанском районе разыскивают 17-летнего парня: он пропал три дня назад по дороге в Брест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by