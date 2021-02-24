Источник материала: Tut.by

Смотровая площадка может появиться на «белорусских Мальдивах» под Волковыском, Об этом сообщает « Наш час » со ссылкой на заместителя генерального директора «Красносельскстройматериалов» Геннадия Найдюка.



Фото с vk.com, Группа Белорусские Мальдивы — Меловые карьеры

По его словам, «Красносельскстройматериалы» разрабатывает проектно-сметную документацию по обустройству безопасной смотровой площадки на одном из карьеров.

Недавно по инициативе райисполкома разработали производственный туристический маршрут, в который собираются включить посещение карьеров. Полюбоваться туристической достопримечательностью можно будет только с экскурсоводом и на специальной площадке. Ожидается, что безопасную платформу установят на 14-й линзе карьеров. Туристам разрешат фотосессии, но вот отдых на берегу и купание по-прежнему под запретом. Маршрут также предусматривает экскурсию на производство и обед в местном санатории.

Напомним, знаменитые меловые карьеры в Волковысском районе с бирюзовой водой долгое время официально не были доступны туристам. «Красносельскстройматериалы» предупреждало желающих полюбоваться необычным пейзажем, что это производственные объекты повышенной опасности, на которых не должно быть посторонних. Они очень глубокие, не приспособлены для купания.