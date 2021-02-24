Четвертый день суда над журналисткой TUT.BY и врачом БСМП. Похоже, допрос свидетелей завершен

Источник материала: Tut.by

24 февраля продолжается суд над Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным. Их, напомним, обвиняют в разглашении врачебной тайны, которая состояла в том, что в момент поступления в больницу Роман Бондаренко был трезв. Это, по мнению Генеральной прокуратуры, повлекло тяжкие последствия, хотя семья Романа никаких претензий не предъявляла. Дело журналистки и врача рассматривают за закрытыми дверями, адвокаты и свидетели связаны подпиской о неразглашении.



Артем Сорокин и Катерина Борисевич. Фото: TUT.BY

Катерину Борисевич и Артема Сорокина обвиняют по части 3 статьи 178 — «Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия». Максимальное наказание, которое им может грозить по этой статье, — три года лишения свободы, минимальное — шесть месяцев колонии.

Дело журналистки и врача рассматривает суд Московского района Минска в здании Дома правосудия на улице Семашко.

Четвертое заседание назначено на 14.15 24 февраля. За десять минут до начала заседания Катерину и Артема завели в зал. Сегодня в коридоре свидетелей нет. Вероятнее всего, их допрос закончен. После этого в процессе должны допросить обвиняемых, изучить письменные материалы дела, затем стороны выступят в прениях. После них будет озвучен приговор.

Что известно о первых трех днях судебного процесса?

19 февраля на суд к Катерине и Артему пришло более 100 человек. Но попасть в зал смогли немногие. Тогда же прокурор Людмила Иваненко ходатайствовала о том, чтобы провести суд в закрытом режиме. Адвокаты обвиняемых, а также сами Катерина и Артем настаивали на рассмотрении дела открыто, «чтобы общество знало, за что судят журналиста и врача».

Тем не менее, судья Светлана Бондаренко заявленное ходатайство удовлетворила и решила провести процесс в закрытом режиме — «во избежание разглашения охраняемой законом медицинской тайны и данных предварительного расследования», а также потому, что «материалы дела содержат медицинские документы, в том числе ранее не публиковавшиеся». Дело рассматривается за закрытыми дверями, которые каждый день охраняют милиционеры в форме и сотрудники в штатском.

Поскольку суд закрытый, и, следовательно, адвокаты и свидетели связаны подпиской о неразглашении, о деле известно немногое.



Десятки людей в первый день суда остались ждать под дверями зала заседания. Фото: TUT.BY

19 февраля суд допросил Елену Бондаренко, маму Романа Бондаренко. После в качестве свидетелей выступили врачи минской БСМП, чьи имена были указаны в истории болезни Романа Бондаренко. Среди них — врачи-реаниматологи, лечившие погибшего парня, врач лабораторной диагностики, проводивший исследование крови на этанол, а также, вероятно, дежурный врач, который осматривал его в приемном покое.

23 февраля — на третий день процесса — на суд была вызвала Ольга Кучеренко, двоюродная сестра Романа. Перед тем как дать подписку о неразглашении, она рассказала, что все время, пока Роман находился в больнице, его семья публично рассказывала о его состоянии. Елена Бондаренко дала разрешение публиковать сведения о его здоровье. По словам Ольги, перед тем как опубликовать статью «о ноль промилле», Катерина Борисевич связывалась с ней. «Она получила от меня официальное разрешение публиковать эту информацию. Тетя неоднократно повторяла, что не собирается держать это в тайне».

Кроме нее, на суде выступили коллеги Катерины Борисевич, а также девушка, которая была рядом с Романом Бондаренко, перед тем как его избили и увезли неизвестные. По ее словам, парень в тот вечер был трезв, «никакого запаха не было, это было бы заметно».

Как проходил первый день заседания, можно прочесть тут , о втором — вот здесь , подробно о третьем дне суда — по ссылке .

Что произошло?

Уголовное дело в отношении Катерины Борисевич и Артема Сорокина возбудили 19 ноября 2020 года. Их обвинили в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, повлекло тяжкие последствия. Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы. Напомним, 13 ноября под авторством Катерины Борисевич вышла статья , в которой со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача утверждалось, что в крови Романа Бондаренко не было обнаружено этанола. Первые лица заявляли, что умерший парень был пьян.

Артем Сорокин — анестезиолог БСМП, врач высшей категории. Ему 37 лет. Коллеги отзываются о нем как о профессионале, который умеет проводить любые виды операций. Именно он работал в ту ночь, когда в больницу привезли избитого Романа Бондаренко, и оказывал ему анестезиологическое пособие. Дома Артема Сорокина дожидаются супруга Наталья и трое детей: 9-летний Миша, 6-летний Федор и маленькая Лия. Врач Артем Сорокин.

В апреле журналистке TUT.BY Катерине Борисевич тоже исполнится 37. В журналистике она почти 15 лет, специализируется на правовых темах: пишет о громких уголовных делах, судебных разбирательствах. Катерина не раз становилась лауреатом многих профессиональных конкурсов. В частности, в 2015 году Генеральная прокуратура наградила ее дипломом победителя «за профессионализм и журналистское мастерство». В прошлом году за ее профессиональную деятельность на Катерину завели уголовное дело.

Белорусские правозащитники признали Катерину Борисевич и Артема Сорокина политзаключенными, международная организация Amnesty International назвала их узниками совести.