Как строительство третьей линии метро повлияет на движение общественного транспорта в 2022 году

Источник материала: Tut.by

В связи со строительством третьего участка третьей линии метро будут внесены незначительные изменения в работу наземного транспорта в Минске, сообщил 24 февраля на пресс-конференции начальник отдела организации пассажирских перевозок госпредприятия «Столичный транспорт и связь» Александр Каптюх.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Ведется активная работа по согласованию стройплощадок третьего участка третьей линии метро (станции „Проспект Победителей“, „Переспа“, „Комаровская“, „Площадь Бангалор“). Если по станции „Проспект Победителей“ изменения не коснутся наземного вида транспорта и графика движения транспорта, то по станции „Переспа“ (пересечение проспекта Машерова и улицы Кропоткина) придется на полгода закрыть трамвайное движение до диспетчерской станции „Озеро“. Но мы надеемся, что сумеем скоординировать строительство метрополитена с проведением капитального ремонта этого участка трамвайного пути», — сказал Каптюх. Скорее всего, это произойдет весной-летом 2022 года.

По его словам, когда будут проектировать и строить станцию «Комаровская», в связи с плотной застройкой будут организованы односторонние объезды. «Движение в сторону Зеленого Луга на всех этапах будет осуществляться по улице Богушевича, а обратное — по Кульман, Кропоткина, Веры Хоружей. Может быть, будет оставлена одна полоса для движения общественного транспорта в прямом и обратном направлении по Богдановича», — отметил представитель госпредприятия.

В ходе строительства станции «Площадь Бангалор» будут организованы объезды с двусторонним движением. «Но мы уже четко видим, что весомого влияния на работу городского пассажирского транспорта строительство третьего участка третьей линии метрополитена оказано не будет», — заверил Каптюх.

Он отметил, что уже ведется активная работа по строительству второго участка третьей линии метро — станций «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». «При согласовании стройплощадок действующая маршрутная сеть максимально сохранена, исключение — когда троллейбусный маршрут дублируется автобусным», — сказал Каптюх.

Как сообщалось, вторую очередь третьей линии метро планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году, начало переноса инженерных сетей для третьей очереди намечено на текущий год.