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За «граффити политического содержания» - штраф в 4 тысячи. В Солигорске девушку осудили за рисунки на стенах
24.02.2021 14:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Девушку, наносившую рисунки на остановку и табакерку под Солигорском, оштрафовали на огромную сумму. Об этом
Солигорский районный суд рассмотрел уголовное дело по ст. 341 УК (Осквернение сооружений и порча имущества) по факту «нанесения граффити политического содержания» на стены остановочного павильона, киоска «Табакерка», КБО и собственного дома в деревне Большие Завшицы.
Обвиняемая — 21-летняя местная жительница Мария Евтушенко.
Судья Валерий Рябой оштрафовал девушку на 150 базовых величин — 4350 рублей.
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За «граффити политического содержания» - штраф в 4 тысячи. В Солигорске девушку осудили за рисунки на стенах
Девушку, наносившую рисунки на остановку и табакерку под Солигорском, оштрафовали на огромную сумму.
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