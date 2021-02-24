За «граффити политического содержания» - штраф в 4 тысячи. В Солигорске девушку осудили за рисунки на стенах

Источник материала: Tut.by

Девушку, наносившую рисунки на остановку и табакерку под Солигорском, оштрафовали на огромную сумму. Об этом сообщает местный ресурс «Лидер Пресс».



Фото: «Лидер Пресс»

Солигорский районный суд рассмотрел уголовное дело по ст. 341 УК (Осквернение сооружений и порча имущества) по факту «нанесения граффити политического содержания» на стены остановочного павильона, киоска «Табакерка», КБО и собственного дома в деревне Большие Завшицы.

Обвиняемая — 21-летняя местная жительница Мария Евтушенко.

Судья Валерий Рябой оштрафовал девушку на 150 базовых величин — 4350 рублей.