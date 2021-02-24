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За «граффити политического содержания» - штраф в 4 тысячи. В Солигорске девушку осудили за рисунки на стенах

24.02.2021 14:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Девушку, наносившую рисунки на остановку и табакерку под Солигорском, оштрафовали на огромную сумму. Об этом сообщает местный ресурс «Лидер Пресс».


Фото: «Лидер Пресс»

Солигорский районный суд рассмотрел уголовное дело по ст. 341 УК (Осквернение сооружений и порча имущества) по факту «нанесения граффити политического содержания» на стены остановочного павильона, киоска «Табакерка», КБО и собственного дома в деревне Большие Завшицы.

Обвиняемая — 21-летняя местная жительница Мария Евтушенко.

Судья Валерий Рябой оштрафовал девушку на 150 базовых величин — 4350 рублей.

 
 
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Девушку, наносившую рисунки на остановку и табакерку под Солигорском, оштрафовали на огромную сумму.
 
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