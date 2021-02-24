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Говорят, на первой и второй линиях метро появятся «Штадлеры». Спросили, правда ли

24.02.2021 14:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новые поезда производства «Штадлер Минск» появятся на первой и второй линиях метро. Об этом сообщил сайт Reform.by cо ссылкой на представителя ГП «Столичный транспорт и связь». Уточнили в Минском метрополитене, так ли это.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Новые поезда производства «Штадлер Минск» появятся на первой и второй линиях метро. Об этом рассказал начальник отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь» Александр Каптюх.

Сейчас «Штадлеры» курсируют на третьей ветке метро.

А что говорят в метро?

В Минском метрополитене рассказали TUT.BY, что проработали план закупки поездов до 2025 года — как для новой Зеленолужской линии, так и для действующей Автозаводской. Именно на Автозаводской ветке сейчас больше всего составов с истекающим сроком эксплуатации.

— Метрополитен планирует закупать поезда — решения о поставщиках будут приниматься по результатам электронного аукциона. До недавнего времени на первой и второй линиях метро курсировали только российские поезда, произведенные мытищинским и санкт-петербургским заводами. Часть из них — еще советского производства, постепенно их эксплуатационный ресурс подходит к завершению. В связи с этим возник вопрос об их поступательной замене на новые, более современные и экономичные составы.

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Теги: Минск
 
 
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Новые поезда производства «Штадлер Минск» появятся на первой и второй линиях метро. Об этом сообщил сайт Reform.by cо ссылкой на представителя ГП «Столичный транспорт...
 
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