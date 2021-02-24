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В Витебске наградили лауреатов премии "Гражданское мужество"

24.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Витебске чествовали лауреатов  премии "Гражданское мужество". Среди награжденных - люди разных профессий и возрастов. Самой юной защитнице правопорядка всего 10 лет. Аплодисменты прозвучали в адрес тех, кто не растерялся в экстремальной ситуации и помог предотвратить преступление. А в номинации "За смелость и решительность"  отметили мужчин, которые этой зимой спасли провалившегося под лед жителя Полоцка. 

Дмитрий Пугачев, начальник отдела УВД Витебского облисполкома: "В нашем обществе всегда были и есть люди с четко выраженной гражданской позицией, неравнодушные к проблемам других. Для них понятие "честность", "справедливость", "принципиальность" не пустые слова. В УВД Витебского облисполкома организована акция "Гражданское мужество". Проект этой акции ставил перед собой цель обратить внимание жителей нашей области на необходимость сотрудничества с правоохранительными органами".

Акция проходит уже более десяти лет. Все лауреаты отмечены дипломами и ценными подарками.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске чествовали лауреатов  премии "Гражданское мужество". Среди награжденных - люди разных профессий и возрастов. Самой юной защитнице правопорядка всего 10...
 
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