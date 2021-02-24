25-летний мужчина из Бреста продавал логины и пароли от взломанных страничек в соцсетях, пока его не поймали

Источник материала: Tut.by

В Бресте огласили приговор 25-летнему парню, который взламывал чужие страницы в соцсетях и продавал данные, сообщает прокуратура .



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Молодого человека признали виновным в несанкционированном доступе к компьютерной информации и использовании вредоносных программ. Ему назначили 200 базовых штрафа (5800 рублей).

Орудовал киберпреступник с октября 2017 года по июнь 2020 года. С помощью программ он подбирал пароли к учетным записям и получал доступ к страничкам пользователей соцсетей. Добытые сведения он затем перепродавал. Таким образом брестчанину удалось заработать 5225 рублей. Всю сумму он добровольно передал в доход государства.