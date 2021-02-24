|
"Гродно Азот" хочет менять старую дымовую трубу – изучают мнение горожан
24.02.2021 15:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 24 фев – Sputnik, Инна Гришук. Общественные обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду, которое может оказать строительство новой дымовой трубы для одного из химических цехов ОАО "Гродно Азот", начались в областном центре.
© Photo : ОАО "Гродно Азот"
Как сообщают в горисполкоме, строить новую трубу нужно в цехе восстановления едкого натра. Старая физически устарела, потерял прочность ее несущий ствол. В нее направляются очищенные дымовые газы от печей огневого обезвреживания отходов производства капролактама. В объявлении говорится, что заменить старую трубу на новую нужно, чтобы обеспечить безопасную и непрерывную работу производства "Гродно Азот".
Уточняется, что после строительства новой трубы допустимые выбросы химпредприятия сохранятся на прежнем уровне. Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на территории жилой застройки и на границе установленной санитарно-защитной зоны не изменятся и не будут превышать нормативы качества воздуха.
Если проект пройдет согласование, строительство новой трубы начнется в июне нынешнего года и завершится в декабре 2022-го.
Ознакомиться с отчетом об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства объекта на сайтах горисполкома и "Гродно Азот" в разделах "Общественные обсуждения". Замечания, вопросы и предложения по отчетам ОВОС можно направлять до 22 марта года на адрес комитета и предприятия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В течение месяца каждый сможет ознакомиться с документами, показывающими, как новая труба будет воздействовать на местную экологию.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)