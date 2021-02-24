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Историки назвали возраст клада золотых монет в центре Минска

24.02.2021 15:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Белорусские ученые выясняют точный возраст клада золотых монет и других артефактов, который был найден в центре Минска – в сквере Марата Казея, сообщили в Институте истории НАН Беларуси.

В минувший понедельник стало известно, что монеты начала ХХ века были обнаружены в небольшом парке в белорусской столице, где проводились земляные работы.

© Photo : Facebook / Paval Karaliou
Клад золотых монет найден в центре Минска

"Это еще дореволюционный клад, его возраст, предположительно, конец XIX – начало XX века. Предварительно можно сказать, что ему около 120 лет. Но точная информация будет после того, как мы изучим найденные предметы", – сообщили Sputnik в среду в институте.

Там также пояснили, что в настоящее время монеты и другие ценные артефакты доставлены в институт, начата исследовательская и научная работа.

Собеседники агентства отметили, что ученым предстоит выяснить, кто мог спрятать этот клад. "Пока с большой долей вероятности нельзя озвучить ни одну из версий, кто спрятал клад, при каких обстоятельствах, чей дом стоял в то время на месте находки", – сказали в НАН.

Вместе с тем в институте уточнили, что найденный клад, кроме ценных с исторической точки зрения артефактов, состоит из 24 золотых монет. В институте пояснили, что территория сквера, где нашли золото, является историко-культурной ценностью. Там сейчас идет строительство ливневой канализации.

Что положено за клад

В институте сообщили, что клад нашел минчанин, неравнодушный к археологии и истории, и передал его государству. Историки отказались назвать его фамилию. В Беларуси вопросы принадлежности кладов регулируются Гражданским кодексом. В соответствии с ним клад поступает в собственность лица, которое его нашло, и лица, которому принадлежит имущество, где клад был сокрыт. Но если клад содержит вещи, относящиеся к памятникам истории или культуры, он должен быть передан в государственную собственность. При этом собственник земельного участка или иного имущества, где клад был найден, и лицо, его обнаружившее, имеют право на вознаграждение в размере 25% от стоимости ценностей.

Самые известные клады

С начала XIX века на территории современной Беларуси было обнаружено около 1500 кладов, большое количество из них пропало в годы Великой Отечественной войны.

Среди 20 наиболее известных – минский, витебский и брестские клады, перковский клад, горовлянские и слуцкие клады. В них преимущественно были серебряные изделия, а также древние монеты - золотые и серебряные.

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Теги: Минск
 
 
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Ученым предстоит выяснить, кто более 100 лет назад спрятал кожаный мешочек с золотыми монетами, и почему он так и остался лежать в земле.
 
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