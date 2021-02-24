ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МАЗ представил первый автобус с ультрафиолетовым очистителем воздуха

24.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Новые подходы к антибактериальной обработке. Минский автомобильный завод представил первый автобус с очистителем воздуха ультрафиолетом. Высокотехнологичный прибор белорусского производства уничтожает вирусы и бактерии на площади 12 квадратных метров и не угрожает жизни и здоровью пассажиров. Два блока аппарата монтируются в салон транспортного средства, не изменяя конструкции. Экспериментальная модель автобуса уже направлена в Минсктранс. Такие аппараты широко используются в медицине, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

Также на Минском автомобильном заводе планируют развивать производство пассажирского транспорта третьего поколения

Салон автобусов и кабина водителя будут оборудованы по последнему слову техники.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые подходы к антибактериальной обработке. Минский автомобильный завод представил первый автобус с очистителем воздуха ультрафиолетом. Высокотехнологичный...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пять раз по пятнадцать. В Гомеле за участие в акциях девушка сидит 75 суток ареста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by