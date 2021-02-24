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МАЗ представил первый автобус с ультрафиолетовым очистителем воздуха
24.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новые подходы к антибактериальной обработке. Минский автомобильный завод представил первый автобус с очистителем воздуха ультрафиолетом. Высокотехнологичный прибор белорусского производства уничтожает вирусы и бактерии на площади 12 квадратных метров и не угрожает жизни и здоровью пассажиров. Два блока аппарата монтируются в салон транспортного средства, не изменяя конструкции. Экспериментальная модель автобуса уже направлена в Минсктранс. Такие аппараты широко используются в медицине, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.
Также на Минском автомобильном заводе планируют развивать производство пассажирского транспорта третьего поколения
Салон автобусов и кабина водителя будут оборудованы по последнему слову техники.
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Новые подходы к антибактериальной обработке. Минский автомобильный завод представил первый автобус с очистителем воздуха ультрафиолетом. Высокотехнологичный...
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