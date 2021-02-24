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В шаге от трагедии. На Брестчине милиционеры спасли девушку
24.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Эта история могла закончиться трагедией. На Брестчине девушку, которая накануне вечером хотела прыгнуть с моста, спасли милиционеры. За ограждением, возле транспортной развязки трассы Брест - Минск и автодороги Береза - Дрогичин наряд Березовского РВД заметил девушку, которая собиралась спрыгнуть. Милиционеры остановились и стали отговаривать ее от смертельного шага.
Спасенной оказалась 22-летняя жительница Дрогичинского района
О мотивах поступка не сообщается. Девушку доставили в больницу.
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Эта история могла закончиться трагедией. На Брестчине девушку, которая накануне вечером хотела прыгнуть с моста, спасли милиционеры. За ограждением, возле...
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