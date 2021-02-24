|
Благоустройство, состояние дорог, земельные споры. Сергей Рачков разбирался в проблемах минчан
24.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБлагоустройство, состояние дорог, земельные споры и конфликты с нанимателями. Сегодня в проблемах минчан разбирались в верхней палате парламента. Прием граждан провел председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.
Отдельные вопросы были решены на месте, что-то требует более детального изучения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благоустройство, состояние дорог, земельные споры и конфликты с нанимателями. Сегодня в проблемах минчан разбирались в верхней палате парламента. Прием...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)