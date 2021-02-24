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Юные конструкторы из Дзержинска - победители областного турнира по робототехнике
24.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Инженер - это с детства. В Дзержинской средней школе №4 организовали настоящий инкубатор для одних из лучших юных конструкторов Минской области. Пять лет подряд команда школьного "Легоклуба" не знает поражений на областных и республиканских соревнованиях. Так и в этом году: школьники вернулись с областного турнира по робототехнике с дипломами первой и второй степени за свои разработки.
Ресурсный центр по энергосбережению в СШ № 4 г. Дзержинска
Школьники из всего района могут посещать ресурсный центр по энергосбережению на базе 4 средней школы Дзержинска. А еще в летнее время учреждение самостоятельно обеспечивает себя горячей водой за счет установленных солнечных коллекторов.
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Инженер - это с детства. В Дзержинской средней школе №4 организовали настоящий инкубатор для одних из лучших юных конструкторов Минской области. Пять лет подряд...
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