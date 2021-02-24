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Прогноз погоды на 25 февраля
24.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Синоптическая ситуация. Погодные условия в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая из Западной Европы.
Внимание!
25 февраля (четверг) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, в ночные и утренние часы местами ожидается туман.
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Синоптическая ситуация. Погодные условия в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая...
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