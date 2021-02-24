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Новации в кодексах об административных правонарушениях

24.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С 1 марта вступят в силу новые КоАП и ПИКоАП

Уже давно говорилось о необходимости привести действующие законы в соответствие с ритмом и образом жизни граждан. Летом прошлого года мы стали свидетелями попыток посягать на права граждан, свободу передвижения, право на труд. Важно подчеркнуть, что этот документ носит защитный характер для всех нас. Например, за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, неповиновение должностному лицу при исполнении им своих служебных полномочий, его оскорбление, штраф повышен до 2 900 рублей.

Новации в кодексах об административных правонарушениях

За распространение персональных данных сотрудников милиции  также предусмотрена жесткая ответственность. А поскольку  в новом кодексе также появляется глава в отношении несовершеннолетних, то его отличает еще и воспитательная, профилактическая направленность. 

В основе новых кодексов - принципы гуманизации и либерализации

Новации в кодексах об административных правонарушениях

Важно отметить, меры ответственности, которые связаны с массовыми беспорядками и митингами наш Административный кодекс занимает куда более демократическую и щадящую позицию, чем многие зарубежные. Так, во Франции, если проводят без соответствующего разрешения массовое мероприятие - год лишения свободы и 15 тысяч евро штраф. А у нас в первый раз штраф до 20 базовых величин, это 580 рублей, во второй - от 20 базовых и выше.

 
 
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С 1 марта вступят в силу новые КоАП и ПИКоАП Уже давно говорилось о необходимости привести действующие законы в соответствие с ритмом и образом жизни граждан....
 
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