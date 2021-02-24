|
Новации в кодексах об административных правонарушениях
24.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
С 1 марта вступят в силу новые КоАП и ПИКоАП
Уже давно говорилось о необходимости
За распространение персональных данных сотрудников милиции также предусмотрена жесткая ответственность. А поскольку в новом кодексе также появляется глава в отношении несовершеннолетних, то его отличает еще и воспитательная, профилактическая направленность.
В основе новых кодексов - принципы гуманизации и либерализации
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)