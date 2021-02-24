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С 1 марта вступят в силу новые КоАП и ПИКоАП

привести действующие законы в соответствие с ритмом и образом жизни граждан . Летом прошлого года мы стали свидетелями попыток посягать на права граждан, свободу передвижения, право на труд. Важно подчеркнуть, что этот документ носит защитный характер для всех нас. Например, за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, неповиновение должностному лицу при исполнении им своих служебных полномочий, его оскорбление, штраф повышен до 2 900 рублей.

Уже давно говорилось о необходимости. Летом прошлого года мы стали свидетелями попыток посягать на права граждан, свободу передвижения, право на труд. Важно подчеркнуть, что этот документ носит защитный характер для всех нас. Например, за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, неповиновение должностному лицу при исполнении им своих служебных полномочий, его оскорбление, штраф повышен до 2 900 рублей.













За распространение персональных данных сотрудников милиции также предусмотрена жесткая ответственность. А поскольку в новом кодексе также появляется глава в отношении несовершеннолетних, то его отличает еще и воспитательная, профилактическая направленность.

В основе новых кодексов - принципы гуманизации и либерализации







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новации в кодексах об административных правонарушениях С 1 марта вступят в силу новые КоАП и ПИКоАП Уже давно говорилось о необходимости привести действующие законы в соответствие с ритмом и образом жизни граждан....

Важно отметить, меры ответственности, которые связаны с массовыми беспорядками и митингами наш Административный кодекс занимает куда более демократическую и щадящую позицию, чем многие зарубежные. Так, во Франции, если проводят без соответствующего разрешения массовое мероприятие - год лишения свободы и 15 тысяч евро штраф. А у нас в первый раз штраф до 20 базовых величин, это 580 рублей, во второй - от 20 базовых и выше.