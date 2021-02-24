Заявления и инициативы Минска на Женевской конференции

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Минск призывает к преодолению разногласий в сфере разоружения. Об этом министр иностранных дел Беларуси заявил, выступая по видеосвязи на Женевской конференции по разоружению. Владимир Макей отметил: любой вооруженный конфликт ведет к обнулению социально-экономических достижений и человеческих ценностей, является благодатной почвой для организованной преступности и терроризма.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "Нами выдвинуты инициативы о разработке многосторонней политической декларации о неразмещении ракет средней, меньшей дальности с целью заполнения правового вакуума, образовавшегося после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также по созданию пояса цифрового добрососедства с целью снижения рисков конфронтации в киберпространстве".

Владимир Макей назвал конференцию по разоружению хорошей площадкой для диалога, но отметил, что сейчас она находится в кризисе.