ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Заявления и инициативы Минска на Женевской конференции

24.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Минск призывает к преодолению разногласий в сфере разоружения. Об этом министр иностранных дел Беларуси заявил, выступая по видеосвязи на Женевской конференции по разоружению. Владимир Макей отметил: любой вооруженный конфликт ведет к обнулению социально-экономических достижений и человеческих ценностей, является благодатной почвой для организованной преступности и терроризма.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "Нами выдвинуты инициативы о разработке многосторонней политической декларации о неразмещении ракет средней, меньшей дальности с целью заполнения правового вакуума, образовавшегося после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также по созданию пояса цифрового добрососедства с целью снижения рисков конфронтации в киберпространстве".

Владимир Макей назвал конференцию по разоружению хорошей площадкой для диалога, но отметил, что сейчас она находится в кризисе.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск призывает к преодолению разногласий в сфере разоружения. Об этом министр иностранных дел Беларуси заявил, выступая по видеосвязи на Женевской конференции...
 
Новости дня
Новости общества
 
Решать жилищно-коммунальные и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by