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Решать жилищно-коммунальные и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии
24.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют и субботние прямые телефонные линии. В столице 27 февраля с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать мэр Минска Владимир Кухарев. Номер телефона для обращений - на экране.На вопросы жителей Центрального региона ответит управляющий делами облисполкома Владимир Гуринович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.
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Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют и субботние прямые телефонные линии. В столице 27...
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