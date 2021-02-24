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Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют и субботние прямые телефонные линии. В столице 27 февраля с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать мэр Минска Владимир Кухарев. Номер телефона для обращений - на экране.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Решать жилищно-коммунальные и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют и субботние прямые телефонные линии. В столице 27...

На вопросы жителей Центрального региона ответит управляющий делами облисполкома Владимир Гуринович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.