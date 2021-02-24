В облисполкоме состоялся прием граждан

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Под личным контролем губернатора. Председатель Минского облисполкома Александр Турчин провел сегодня прием граждан. Вопросы традиционно звучали самые разные: от субсидий многодетным семьям на строительство жилья и решение земельных споров. Затронули и изменения в генплане для строительства жилого комплекса под Минском. Так жительница столицы Раиса Аврамец просила помочь разобраться в споре с соседом по приусадебному участку, который, по ее мнению, неправильно разместил канализационную систему.

Губернатор выслушал сегодня 10 человек

Вопросы обсуждались совместно с представителями местной власти и жилищно-коммунальных организаций. Во всех обращениях поручено разобраться в ближайшее время и дать подробный отчет.