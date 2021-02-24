Психиатры заявили о росте числа обращений пациентов на фоне пандемии

Источник материала: БT

В разных регионах количество консультаций выросло на 10-30 %. Люди жалуются на страх заболеть COVID-19, панические атаки, высказывают суицидальные мысли. Одним из ключевых факторов тревожного состояния стала изоляция и вынужденное длительное пребывание всех членов семьи в замкнутом пространстве.



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