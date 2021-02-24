МВД: экс-главбух витебского музея недоплатила в бюджет более 100 тысяч. Деньги шли на премии

Источник материала: Tut.by

Бывший главный бухгалтер Витебского областного краеведческого музея выписывала работникам «необоснованные» премии и недоплатила в бюджет более 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает МВД.



Фото: Юрий Шепелев

В 2018—2019 годах 50-летняя жительница Витебска работала в краеведческом музее главным бухгалтером. Культурное учреждение получало деньги из областного бюджета, но должно было их туда и возвращать — за счет выручки от продажи сувениров, билетов на выставки и экскурсии.

МВД сообщает, что главбух по-своему распоряжалась доходом: распределяла его на премии, материальную помощь и другие выплаты работникам музея, а также на покупку мебели.

За два года в бюджет не поступило свыше 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело за бездействие должностного лица, повлекшее тяжкие последствия.