Мужчина делал ремонт витебской пенсионерке, украл у нее доллары, купил машину - а потом в ней и жил

Источник материала: Tut.by

Мужчина помогал витебской пенсионерке с ремонтом квартиры — и украл у нее почти 7000 долларов. Купил себе BMW X5 и дорогую одежду — но вскоре на него вышли оперативники, сообщает милиция региона.



Фото: Alexander Mils, unsplash.com

Пропажу почти 7000 долларов 76-летняя пенсионерка из Витебска обнаружила утром 23 февраля. Милиции она рассказала, что хранила деньги в специальном ящике. Там было две пачки, и одну из них кто-то вскрыл.

Вора задержали быстро. 50-летний житель Орши помогал пенсионерке с ремонтом и часто бывал у нее в квартире. Женщина нашла его по рекомендации знакомых.

За сбережения пенсионерки мужчина купил себе BMW X5, аксессуары для иномарки и одежду. В машине он и жил.

Мужчина признался, что обокрал пенсионерку. Он не успел потратить только 400 долларов.

Возбуждено уголовное дело.