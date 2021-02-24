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Мужчина делал ремонт витебской пенсионерке, украл у нее доллары, купил машину - а потом в ней и жил
24.02.2021 16:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мужчина помогал витебской пенсионерке с ремонтом квартиры — и украл у нее почти 7000 долларов. Купил себе BMW X5 и дорогую одежду — но вскоре на него вышли оперативники,
Пропажу почти 7000 долларов 76-летняя пенсионерка из Витебска обнаружила утром 23 февраля. Милиции она рассказала, что хранила деньги в специальном ящике. Там было две пачки, и одну из них кто-то вскрыл.
Вора задержали быстро. 50-летний житель Орши помогал пенсионерке с ремонтом и часто бывал у нее в квартире. Женщина нашла его по рекомендации знакомых.
За сбережения пенсионерки мужчина купил себе BMW X5, аксессуары для иномарки и одежду. В машине он и жил.
Мужчина признался, что обокрал пенсионерку. Он не успел потратить только 400 долларов.
Возбуждено уголовное дело.
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Пропажу почти 7000 долларов 76-летняя пенсионерка из Витебска обнаружила утром 23 февраля.
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