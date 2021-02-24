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В костелах Витебской области запретили аплодисменты и велели принимать причастие на коленях
24.02.2021 16:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Епископ Витебский Олег Буткевич своим декретом запретил в епархии аплодисменты во время литургии и велел, чтобы верующие принимали причастие на коленях. Эти правила действуют на время Великого поста — с 21 февраля до праздника Пасхи 4 апреля,
В декрете говорится, что верующие должны принимать причастие стоя на коленях. Исключения — болезнь, невозможность это сделать из-за старости или физических ограничений, большого количества людей или ограниченного пространства.
Аплодисменты запрещены во время литургии, а также в каждом костеле, где проводят причастие.
«Эти меры должны способствовать более глубокому переживанию литургии в костелах, особенно во время святой мессы и другие евхаристических служб», — поясняют верующим смысл нововведений.
Декрет епископа Витебского действует только на территории области. Он вступил в силу с первой недели Великого поста — с 21 февраля.
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Епископ Витебский Олег Буткевич своим декретом запретил в епархии аплодисменты во время литургии и велел, чтобы верующие принимали причастие на коленях.
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