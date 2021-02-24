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Пять раз по пятнадцать. В Гомеле за участие в акциях девушка сидит 75 суток ареста

24.02.2021 16:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельчанка Анастасия Перевощикова — «рекордсмен» в Гомельской области по полученным «суткам» по статье 23.34 КоАП. Девушка отсидела уже 30 суток — и ей дали еще три раза по 15. Больше в ИВС провел только студент БГУИР из Минска Ян Солонович.


Фото: «Флагшток»

Анастасия Перевощикова работала судмедэкспертом. Еще до выборов уволилась. В августе не смогла остаться равнодушной к происходящему и стала выходить на улицу.

Свой первый протокол Анастасия получила в конце января после обыска в ее квартире, а затем и в квартире дедушки — 89-летнего пенсионера — труженика тыла времен Великой Отечественной войны.

— 20 января пришли к дочке, у них было постановление прокурора, искали флаг районный. Нашли обычный БЧБ, забрали, также забрали компьютер. А через два дня Настю задержали — прямо в квартире у дедушки, когда она пришла навестить его. Еще и там провели обыск, — рассказывает TUT.BY мама Анастасии, Елена.

6 февраля Анастасия освободилась — а через два дня ее пригласили в милицию: якобы на беседу. Домой девушка не вернулась. Оказалось, что в РОВД на Настю составили очередной протокол по 23.34 — а в суде снова дали 15 суток.

— Якобы были допросы, и допрашиваемые указывали, что дочь была на акциях. За эти акции и составляют протоколы. Плюс в соцсетях есть фото с флагом, на которых не видно никого, но в милиции решили, что там Настя, — рассказывает Елена.


24 февраля Анастасия должна была выйти из ИВС, но, как выяснилось, 16, 18 и 22 февраля ее снова возили в суды, и каждый из них вынес одно и то же решение — еще по 15 суток ареста.

Таким образом девушка отсидит в общей сложности 75 суток. Если, конечно, ее снова не осудят.

Елена говорит, что дочь не сломлена, хоть ей и нелегко: передачи не всегда удается передать, письма приходят с большим опозданием.

 
Теги: Минск
 
 
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Гомельчанка Анастасия Перевощикова - рекордсмен в Гомельской области, да и в Беларуси по полученным срокам за статью 23.34. Девушка отсидела уже 30 суток и ей дали еще...
 
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