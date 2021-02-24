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«Хватали всех подряд». Появилось полное видео действий силовиков 11 августа в магазине на Притыцкого
24.02.2021 17:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На youtube-канале «Ник и Майк» появилось полное
На канале «Ник и Майк» появилось видео происходящего в «Алми» 11 августа. На видео указана некорректная дата, но ролики совпадают с видео, которые были опубликованы ранее и со словами очевидцев.
На видео заметно, как в магазин, вход в который закрыли охранники, врываются силовики и начинают избивать тех, кто стоял внутри и следил за происходящим. Позже некоторых мужчин бросают на пол, таскают по полу за руки, силой уводят из магазина.
Также на кадрах видно, что происходило внутри: силовики избивали людей даже на кухне магазина.
— Хватали всех подряд, стелили прямо на пол. Немотивированная агрессия даже к тем, кто явно оказался в магазине не потому, что от кого-то убегал, — сообщают в телеграм-канале. Отмечается, что «спецоперацией» руководили два замначальника Фрунзенского РУВД Минска.
Раньше мы
— Несколько раз ОМОН колотил в двери и бросал у входа взрыв-пакеты. Охрана не пускала, но они прорвались и с остервенением стали избивать мужчин.
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«Хватали всех подряд». Появилось полное видео действий силовиков 11 августа в магазине на Притыцкого
В youtube-канале «Ник и Майк» появилось полное видео происходящего в магазине АЛМИ на Притыцкого 11 августа, когда туда ворвались силовики, хотя охрана закрыла магазин...
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