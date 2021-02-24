ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Хватали всех подряд». Появилось полное видео действий силовиков 11 августа в магазине на Притыцкого

24.02.2021 17:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На youtube-канале «Ник и Майк» появилось полное видео происходящего в магазине «Алми» на Притыцкого 11 августа, когда туда ворвались силовики, хотя охрана закрыла магазин и некоторое время никого не пускала.


На канале «Ник и Майк» появилось видео происходящего в «Алми» 11 августа. На видео указана некорректная дата, но ролики совпадают с видео, которые были опубликованы ранее и со словами очевидцев.

На видео заметно, как в магазин, вход в который закрыли охранники, врываются силовики и начинают избивать тех, кто стоял внутри и следил за происходящим. Позже некоторых мужчин бросают на пол, таскают по полу за руки, силой уводят из магазина.

Также на кадрах видно, что происходило внутри: силовики избивали людей даже на кухне магазина.

— Хватали всех подряд, стелили прямо на пол. Немотивированная агрессия даже к тем, кто явно оказался в магазине не потому, что от кого-то убегал, — сообщают в телеграм-канале. Отмечается, что «спецоперацией» руководили два замначальника Фрунзенского РУВД Минска.



Раньше мы писали со слов очевидцев о том, что происходило в магазине 11 августа. В Каменной Горке силовики забежали в магазин «Алми», откуда силой выводили людей. По словам читателей, внутри в это время были в основном женщины и девушки.

— Несколько раз ОМОН колотил в двери и бросал у входа взрыв-пакеты. Охрана не пускала, но они прорвались и с остервенением стали избивать мужчин. Схватили также женщину, но потом отпустили, — рассказал очевидец.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В youtube-канале «Ник и Майк» появилось полное видео происходящего в магазине АЛМИ на Притыцкого 11 августа, когда туда ворвались силовики, хотя охрана закрыла магазин...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске задержали кладовщика, который ночью закрыл камеру картоном и украл из сейфа 40 тысяч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by