«Хватали всех подряд». Появилось полное видео действий силовиков 11 августа в магазине на Притыцкого

Источник материала: Tut.by

На youtube-канале «Ник и Майк» появилось полное видео происходящего в магазине «Алми» на Притыцкого 11 августа, когда туда ворвались силовики, хотя охрана закрыла магазин и некоторое время никого не пускала.





На канале «Ник и Майк» появилось видео происходящего в «Алми» 11 августа. На видео указана некорректная дата, но ролики совпадают с видео, которые были опубликованы ранее и со словами очевидцев.

На видео заметно, как в магазин, вход в который закрыли охранники, врываются силовики и начинают избивать тех, кто стоял внутри и следил за происходящим. Позже некоторых мужчин бросают на пол, таскают по полу за руки, силой уводят из магазина.

Также на кадрах видно, что происходило внутри: силовики избивали людей даже на кухне магазина.

— Хватали всех подряд, стелили прямо на пол. Немотивированная агрессия даже к тем, кто явно оказался в магазине не потому, что от кого-то убегал, — сообщают в телеграм-канале. Отмечается, что «спецоперацией» руководили два замначальника Фрунзенского РУВД Минска.









Раньше мы писали со слов очевидцев о том, что происходило в магазине 11 августа. В Каменной Горке силовики забежали в магазин «Алми», откуда силой выводили людей. По словам читателей, внутри в это время были в основном женщины и девушки.

— Несколько раз ОМОН колотил в двери и бросал у входа взрыв-пакеты. Охрана не пускала, но они прорвались и с остервенением стали избивать мужчин. Схватили также женщину, но потом отпустили, — рассказал очевидец.