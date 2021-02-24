Блогер сообщил о новом обвинении в записке из СИЗО

Источник материала: Tut.by

Блогеру Владимиру Цыгановичу (MozgON) предъявлено новое обвинение. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: Юлия Альгерчик

Владимира Цыгановича задержали 9 июня, чтобы он отсидел 15 суток ареста, которые получил в марте 2020 года за акцию у «Белнефтехима» . 15 июня, сообщают правозащитники, блогера судили снова и опять дали 15 суток, а через полторы недели перевели в СИЗО № 1 на улицу Володарского. Ему предъявили обвинения по ч. 2. ст. 342 УК РБ (Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

На днях блогер, которого признали политзаключенным, передал записку из изолятора. В ней он сообщил, что ему предъявили новое обвинение — ч. 2 ст. 293 УК («Массовые беспорядки»).

«Допросов по сути нет», — написал Владимир Цыганович в своей записке.

По словам политзаключенного, в августе 2020 он находился в СИЗО, поэтому обвинение ему не понятно.

Отметим, у YouTube-канала MozgON более 73 тысяч подписчиков. В своих роликах Владимир Цыганович размещал видео, в которых, по его словам, критиковал социально-экономические проблемы в Беларуси.