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Блогер сообщил о новом обвинении в записке из СИЗО
24.02.2021 17:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Блогеру Владимиру Цыгановичу (MozgON) предъявлено новое обвинение. Об этом
Владимира Цыгановича
На днях блогер, которого признали политзаключенным, передал записку из изолятора. В ней он сообщил, что ему предъявили новое обвинение — ч. 2 ст. 293 УК («Массовые беспорядки»).
«Допросов по сути нет», — написал Владимир Цыганович в своей записке.
По словам политзаключенного, в августе 2020 он находился в СИЗО, поэтому обвинение ему не понятно.
Отметим, у YouTube-канала MozgON более 73 тысяч подписчиков. В своих роликах Владимир Цыганович размещал видео, в которых, по его словам, критиковал социально-экономические проблемы в Беларуси.
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Блогеру Владимиру Цыгановичу (MozgON) предъявлено новое обвинение. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
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