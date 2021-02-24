|
В Минске задержали кладовщика, который ночью закрыл камеру картоном и украл из сейфа 40 тысяч
24.02.2021 17:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кладовщик проник в офисы и украл из сейфа 40 тысяч рублей. Подробности
В Минске задержали 40-летнего мужчину, который ночью проник в офис, где работал кладовщиком и вынес оттуда крупную сумму денег. Ключи от входной двери у него были, камеру видеонаблюдения он закрыл листом картона.
Мужчина знал, где находятся ключи от сейфа, взял их и похитил порядка 40 тысяч рублей. Позже он пояснил, что деньги потратил на погашение долгов, игры в букмекерской конторе и личные нужды.
Ранее задержанный не привлекался к уголовной ответственности
Материалы проверки переданы в Заводской (Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям задержанного дана правовая оценка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске задержали 40-летнего мужчину, который ночью проник в офис, где он работал кладовщиком и вынес оттуда крупную сумму денег. Ключи от входной двери у него были,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)