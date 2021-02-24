В Минске задержали кладовщика, который ночью закрыл камеру картоном и украл из сейфа 40 тысяч

Источник материала: Tut.by

Кладовщик проник в офисы и украл из сейфа 40 тысяч рублей. Подробности сообщает минская милиция.

В Минске задержали 40-летнего мужчину, который ночью проник в офис, где работал кладовщиком и вынес оттуда крупную сумму денег. Ключи от входной двери у него были, камеру видеонаблюдения он закрыл листом картона.

Мужчина знал, где находятся ключи от сейфа, взял их и похитил порядка 40 тысяч рублей. Позже он пояснил, что деньги потратил на погашение долгов, игры в букмекерской конторе и личные нужды.

Ранее задержанный не привлекался к уголовной ответственности

Материалы проверки переданы в Заводской (Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям задержанного дана правовая оценка.